Segezha Group и школа МАРШ подвели итоги конкурса эскизов домов из CLT

27.05.2022 [Новости компаний]

1 июня 2022 г. в архитектурной школе МАРШ стартует обучение по программе «Современная деревянная архитектура».

Благодаря гранту лесопромышленного холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») 8 молодых архитекторов получили возможность пройти обучение бесплатно. Все они — лауреаты майского грантового конкурса на лучший эскиз общественного здания или жилого дома с использованием CLT-конструкций.

Авторы были свободны в выборе художественных приемов. Им удалось предложить совершенно различные архитектурные концепции. Среди проектов — студенческое общежитие, арт-резиденция для работы с деревом, гостевой дом, библиотека, торговый павильон, театр под открытым небом, детский сад, а также одноэтажный многоквартирный дом.

Каждый участник творческого соревнования в своей работе подчеркнул преимущества применения CLT в конструкционных решениях, в том числе простоту монтажа, возможность соединений под любым углом без потери прочности, неограниченный творческий простор для формообразования.

Члены жюри, в состав которого вошли профессиональные строители, лесопромышленники и архитекторы, выбрали 8 лучших эскизов. Их авторы получили право бесплатного обучения в МАРШе. Специальный приз за проект «Дом мечты» присужден самой юной участнице конкурса — 11-летней Ксении Лебедевой. Ксения живет в г. Сокол Вологодской области — там Segezha Group возводит 2 многоэтажных дома из CLT.

«Проходя в школу, я каждый раз вижу, как у нас в городе строятся новые красивые дома. Их строят из дерева, из плит CLT. Они крепкие и надежные. Дома мне понравились, и я решила нарисовать маленький домик для своей семьи. Спросила у папы и мамы, что им не хватает в нашей квартире. Папа сказал, что хотел бы столярную мастерскую. Мама ответила, что хочет большую поляну, где будет выращивать цветы. Я захотела маленькую светлую комнату, где буду рисовать. Дом будет из CLT панелей, теплый и красивый», — написала Ксения в заявке.

Деревянный массивный строительный материал CLT (Cross Laminated Timber) производится на заводе Sokol CLT в Вологодской области. Это первое российское предприятие, получившее сертификат ETA (European Technical Assesment) и знак CE (Conformité Européenne). CLT-панели Segezha Group успешно прошли натурные испытания в НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве. Завод Segezha Group в Соколе мощностью 50 тыс. кубометров способен выпускать CLT-модули из 100% натуральных ламелей хвойных пород для 200 тыс. кв. м. жилья в год.

CLT-конструкции широко применяются в мире в «зеленом» многоэтажном строительстве как безопасный и экологичный материал. Панели обеспечивают несущую способность и продольную жесткость, а также высокую пожаростойкость. Слои создают естественный пароизоляционный эффект. Клеевой шов между ламелями формируется на молекулярном уровне и абсолютно безвреден. Среди преимуществ — высокая межкомнатная и межэтажная звукоизоляция, безусадочность, непродуваемость стен и стыков, а также непромерзаемость.

Справочно: Интенсив PRO МАРШ «Современная деревянная архитектура» направлен на изучение и освоение возможностей дерева в современной архитектуре с учетом реалий российского рынка и совершенствующийся нормативной базы. Обучение проводится третий год подряд. В предыдущие два года студентами были разработаны архитектурные концепции для многоквартирных жилых домов для будущего «Экоквартала» в Череповце. В новом сезоне студенты сфокусируются на разработке проектных предложений по объектам социальной инфраструктуры для малых городов и сельских поселений.
Занятия проходят в удобном для работающих слушателей формате, сочетающем онлайн-лекции с практическими занятиями в МАРШ и экскурсиями на объекты.

Тэги: дома, Строительство

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем
Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Сокольском районе
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад

Похожие новости

Segezha Group возводит второй дом из CLT в Соколе

Одновременно подходит к концу монтаж первого дома. Работы ведутся уже на уровне последнего, четвертого, этажа.

670
0

В центре Вологды люди задыхаются от дыма

Собственник одного из зданий на Чехова решил отапливать его своими силами

2813
0

Житель Череповца устроил сауну в подвале многоквартирного дома

Суд по иску управляющей компании обязал его демонтировать постройку

2281
0

Автор котиков на улицах Вологды: «Он просто кот, у него нет никакой функции, кроме как радовать зрителя»

Художник и дизайнер Андрей Миронов рассказал NewsVo про своих котов

2725
0

Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде

Дом на улице Фрязиновской, 10 должны были сдать еще в 2019 года, однако сроки переносятся, а работы до конца так и не выполнены

5353
0

В Белозерске рядом с самоизливающейся скважиной покосился еще один дом

Жители обеспокоены этим, но в районной администрации говорят, что изменений уровня грунта нет

13007
3

18 домов Вологды капитально отремонтируют в 2020 году

На проведение работ выделят около 100 млн рублей

1702
0

Дома на улице Колхозной в Вологде заселят к Новому году

 В Прилуках продолжается строительство домов для переселения вологжан из ветхого и аварийного жилья

2461
0

Дома на Колхозной в Вологде отремонтируют к августу

- На сегодняшний момент проводятся работы по устройству вентиляции на одном из домов, на всех остальных домах работы выполнены. По плану у нас закончить эти работы в начале следующей недели. Полностью укладываемся по данным видам работ в график, - рассказал директор Градостроительного центра Вологды Николай Бурцев.

2413
0

Владельца "некрасивого" дома оштрафовали в Череповце

 Здание заброшено, но должно выглядеть достойно, резюмировали в мэрии города металлургов

2375
1

В Вологде и Череповце будут строить жилье эконом-класса

Заявленный объем до 1 июля 2017 года - 906,6 тысяч квадратных метров жилья

3204
1

В Череповце откроют чум лапландских оленеводов

 Проект назвали гриль-домиком Вытегора

1564
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Segezha Group и школа МАРШ подвели итоги конкурса эскизов домов из CLT
Жительница Череповца обратилась к председателю ЗСО с просьбой установить памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти пьяного правонарушителя
Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ призвали президента прекратить спецоперацию в Украине
Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце
Книга-летопись, написанная вологодскими третьеклассникам, появилась в библиотеках страны
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1557
0
27.05.2022 [БлогоVO]

Сегодня катался в междуречье - Вологодская область

135
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

489
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика