Segezha Group и школа МАРШ подвели итоги конкурса эскизов домов из CLT

1 июня 2022 г. в архитектурной школе МАРШ стартует обучение по программе «Современная деревянная архитектура».

Благодаря гранту лесопромышленного холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») 8 молодых архитекторов получили возможность пройти обучение бесплатно. Все они — лауреаты майского грантового конкурса на лучший эскиз общественного здания или жилого дома с использованием CLT-конструкций.

Авторы были свободны в выборе художественных приемов. Им удалось предложить совершенно различные архитектурные концепции. Среди проектов — студенческое общежитие, арт-резиденция для работы с деревом, гостевой дом, библиотека, торговый павильон, театр под открытым небом, детский сад, а также одноэтажный многоквартирный дом.

Каждый участник творческого соревнования в своей работе подчеркнул преимущества применения CLT в конструкционных решениях, в том числе простоту монтажа, возможность соединений под любым углом без потери прочности, неограниченный творческий простор для формообразования.

Члены жюри, в состав которого вошли профессиональные строители, лесопромышленники и архитекторы, выбрали 8 лучших эскизов. Их авторы получили право бесплатного обучения в МАРШе. Специальный приз за проект «Дом мечты» присужден самой юной участнице конкурса — 11-летней Ксении Лебедевой. Ксения живет в г. Сокол Вологодской области — там Segezha Group возводит 2 многоэтажных дома из CLT.

«Проходя в школу, я каждый раз вижу, как у нас в городе строятся новые красивые дома. Их строят из дерева, из плит CLT. Они крепкие и надежные. Дома мне понравились, и я решила нарисовать маленький домик для своей семьи. Спросила у папы и мамы, что им не хватает в нашей квартире. Папа сказал, что хотел бы столярную мастерскую. Мама ответила, что хочет большую поляну, где будет выращивать цветы. Я захотела маленькую светлую комнату, где буду рисовать. Дом будет из CLT панелей, теплый и красивый», — написала Ксения в заявке.

Деревянный массивный строительный материал CLT (Cross Laminated Timber) производится на заводе Sokol CLT в Вологодской области. Это первое российское предприятие, получившее сертификат ETA (European Technical Assesment) и знак CE (Conformité Européenne). CLT-панели Segezha Group успешно прошли натурные испытания в НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве. Завод Segezha Group в Соколе мощностью 50 тыс. кубометров способен выпускать CLT-модули из 100% натуральных ламелей хвойных пород для 200 тыс. кв. м. жилья в год.

CLT-конструкции широко применяются в мире в «зеленом» многоэтажном строительстве как безопасный и экологичный материал. Панели обеспечивают несущую способность и продольную жесткость, а также высокую пожаростойкость. Слои создают естественный пароизоляционный эффект. Клеевой шов между ламелями формируется на молекулярном уровне и абсолютно безвреден. Среди преимуществ — высокая межкомнатная и межэтажная звукоизоляция, безусадочность, непродуваемость стен и стыков, а также непромерзаемость.

Справочно: Интенсив PRO МАРШ «Современная деревянная архитектура» направлен на изучение и освоение возможностей дерева в современной архитектуре с учетом реалий российского рынка и совершенствующийся нормативной базы. Обучение проводится третий год подряд. В предыдущие два года студентами были разработаны архитектурные концепции для многоквартирных жилых домов для будущего «Экоквартала» в Череповце. В новом сезоне студенты сфокусируются на разработке проектных предложений по объектам социальной инфраструктуры для малых городов и сельских поселений.

Занятия проходят в удобном для работающих слушателей формате, сочетающем онлайн-лекции с практическими занятиями в МАРШ и экскурсиями на объекты.