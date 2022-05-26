Segezha Group возводит второй дом из CLT в Соколе

26.05.2022 [Новости компаний]

В городе Сокол Вологодской области Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») начала сборку второго четырехэтажного дома из CLT. Завершить ее планируют в течение месяца. 

Одновременно подходит к концу монтаж первого дома. Работы ведутся уже на уровне последнего, четвертого, этажа. Перекрытия между этажами полностью закрыты плитами, до конца мая покроют кровлю.  

Высокотехнологичная стройка стартовала всего месяц назад. CLT-модули доставляются на стройплощадку с завода Sokol CLT. Оконные и дверные проёмы, трассы под инженерные сети вырезаются в панелях на производстве — промышленным способом, что обеспечивает высокую точность и качество таких работ. Панели закрепляются при помощи металлических крепёжных изделий по принципу «конструктора» и монтируются с применением автомобильных кранов. В среднем, на монтаж этажа уходит всего 7 дней. 

Участники проекта подчеркивают простоту, скорость и чистоту строительства за счет высокой степени заводской готовности. Это ключевое преимущество нового стройматериала, особенно в многоэтажном строительстве. 

CLT-панели обладают целым рядом преимуществ и в части отделочных работ — они не требуют штукатурки. Внутренние и наружные стены можно комбинированно отделывать без подготовительных работ. Благодаря этой особенности сокращаются сроки ввода здания в эксплуатацию. 

Жилой комплекс из двух четырёхэтажных, двухсекционных зданий по 32 квартиры в каждом будет сдан в эксплуатацию уже осенью. Общая площадь жилых помещений составит 3540 кв. м.

Высота строений — 15 метров. Общая площадь одного дома — 2 297 кв. м.  Из CLT-панелей в каждом корпусе будет выполнено до 1,5 тыс. конструктивных деталей, расположенных выше фундамента. 32 квартиры передадут лучшим работникам АО «Сокольский ДОК» и АО «Сокольский ЦБК» в качестве служебного жилья. Еще 32 — достанутся также сотрудникам Segezha Group: они перейдут в их полную собственность по льготной цене. 

Отдельное внимание уделят и придомовой территории. Ее тщательно благоустроят — наряду с озеленением здесь появятся детская и спортивная площадки, парковочное пространство, площадка для тренировки собак. 

Справочно: 

Деревянный массивный строительный материал CLT (Cross Laminated Timber) производится на заводе Sokol CLT в г. Сокол Вологодской области, входящем в Segezha Group. Это первое российское предприятие, получившее сертификат ETA (European Technical Assesment) и знак CE (Conformité Européenne). Также CLT-панели Segezha Group успешно прошли натурные испытания в НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве. 

Завод в Соколе мощностью 50 тыс. кубометров способен выпускать CLT-модули из 100% натуральных ламелей хвойных пород для 200 тыс. квадратных метров жилья в год. 

В мире такие конструкции широко применяются в «зеленом» многоэтажном строительстве как безопасный и экологичный материал. Панели обеспечивают несущую способность и продольную жесткость, а также высокую пожаростойкость. Слои создают естественный пароизоляционный эффект. Клеевой шов между ламелями формируется на молекулярном уровне и абсолютно безвреден. Среди преимуществ — высокая межкомнатная и межэтажная звукоизоляция, безусадочность, непродуваемость стен и стыков, а также непромерзаемость. 

Тэги: дома, Строительство

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