Малый и средний бизнес адаптируется к новым условиям ведения деятельности

26.05.2022 [Новости компаний]

Индекс RSBI в апреле 2022 года составил 48,7 пункта.

Компонента продаж немного выросла за счет улучшения ожиданий предпринимателей, все еще находясь в зоне спада. В компонентах кадров и инвестиций снижение фактических показателей также было компенсировано ростом ожиданий, а компонента кредитов сохранила свои высокие позиции.

«Апрельская динамика Индекса свидетельствует о снижении нервозности и неуверенности малого и среднего бизнеса, который, несмотря на сложности, ожидает роста продаж в ближайшем будущем и планирует инвестировать в свою деятельность. Отдельно стоит отметить, что настроения микробизнеса корректируются в сторону улучшения намного быстрее остальных, что нетипично в условиях кризиса, и позволяет говорить о постепенном восстановлении деловой активности в целом и росте ее основных показателей», - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

«Вполне объяснимое объективными причинами резкое падение индекса в марте закончилось, компоненты стабилизировались и немного подросли. Бизнес, наученный двумя годами ограничений, теперь быстрее адаптируется к изменениям, поэтому стоит ожидать, скорее, постепенного и плавного роста показателей индекса, чем снижения. Кроме того, работают программы поддержки, оперативно принятые в диалоге с бизнес-сообществом. Конечно, перенастройка отлаженных процессов и логистических цепочек займет какое-то время, но в конечном итоге решения будут найдены, поскольку они в интересах всех участников рынка, в том числе и зарубежных партнеров. Для малого бизнеса появляются новые ниши, поэтому несмотря на сложную ситуацию в данный момент, пространство для роста есть», - сказал Александр Калинин, президент «Опоры России».

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента продаж немного выросла на фоне снижения негативных ожиданий на ближайшие три месяца, но осталась существенно ниже 50 п.
Доля предпринимателей, которые заявили о фактическом росте выручки, в апреле составила 12% и практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, также не изменилось и количество тех, кто сказал о снижении продаж – 49%.
Число МСБ, ожидающих сокращения выручки, снизилось на 10% до 37% от всех опрошенных, а рост прогнозируют 22% респондентов, что больше на 2% по сравнению с прошлым месяцем.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кадры сохранила позиции в зоне роста, за счет снижения фактических показателей компенсировал рост ожиданий.
В апреле расширяли штат 7%, что равнозначно показателям марта, сокращали персонал 11% опрошенных МСБ, что также сопоставимо с данными прошлого месяца.
В ближайшие три месяца увеличивать количество сотрудников будут 17% респондентов, что на 2% больше, чем месяцем ранее, а сокращать 9%, так же, как и в прошлом месяце.
Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ


Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента инвестиции практически не изменилась: снижение фактических показателей компенсировал рост ожиданий.
Наращивали инвестиции в апреле 16% опрошенных МСБ, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце, а сокращали их 10%, что равнозначно показателям марта.
В ближайшие три месяца увеличивать инвестиции будет 22% предпринимателей против 19% в прошлом месяце, а сокращать - 7% респондентов, что на 2% меньше, чем предыдущем месяце.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ


Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кредиты практически не изменилась: удовлетворенный спрос на кредиты составил 21% от всех опрошенных, а неудовлетворенный спрос– 12%
Доля МСБ, получивших отказ в отчетном периоде, незначительно снизилась по сравнению с мартом и достигла 10%, а тех, кто смог получить кредит снизилась до 8%.
Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса
Индексы малого и среднего бизнесов практически не изменились, однако показатель микробизнеса вырос на 2,5 пункта. Несмотря на то, что индекс микробизнеса остался в зоне спада, можно отметить снижение негативных настроений по будущим продажам.


Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по видам деятельности. В производстве индекс показал снижение из-за сокращения компонент кадры и инвестиции. Вероятно, простои в производстве из-за сбоев поставок комплектующих сказались на кадровой политике: выросло число МСБ, сокращавших штат за последние три месяца. Рост в торговле и сфере услуг, напротив, связан с улучшенными ожиданиями по продажам, а в сфере услуг - также и с благоприятной ситуацией в части кредитования.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1831 компания сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

Тэги: экономика

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