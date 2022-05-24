Мечтаете об идеальном газоне на вашем участке?

Красивый ровный газон на участке – это то, что всегда радует глаз.

Но не все понимают, что за этой красотой стоит тяжелый и рутинный труд. Одной из наиболее важных процедур по уходу за травой газона является ее стрижка. Стричь газон надо регулярно каждые 7-10 дней, а в дождливый период - каждые 5-6 дней, рассказывают продавцы-консультанты сети магазинов инструмента и садовой техники «Эксперт».

Итак, как вы уже, наверное, догадались, мы расскажем вам о самых популярных видах садовых устройств по уходу за газоном.

Мотокоса (триммер или травокосилка) – это инструмент, который позволяет подстричь газон, удалить поросль деревьев и кустарников или даже заготовить сено на зиму. Выбирая триммер, сначала нужно определиться с задачами, которые он будет выполнять. Триммеры бывают бензиновыми, электрическим и аккумуляторными.

Бензиновые устройства обладают большей мощностью, по сравнению с электротриммерами и аккумуляторными косами, при этом не зависят от источника питания и могут работать при любых погодных условиях. Электрические триммеры менее мощные и предназначены для кошения небольших участков, где есть возможность подключиться к электросети. Они более легкие, малошумные и простые в обслуживании. Аккумуляторные триммеры мобильны и автономны, по сравнению с электрическими, но время их работы ограничено зарядом аккумулятора.

Кусторез - мощный профессиональный инструмент для скашивания густой травы, диких зарослей и прореживания молодых лесопосадок на обширных площадях. Может применяться для спиливания небольших деревьев. Бензиновый двигатель обеспечивает высокую мощность агрегата и его независимость от источника питания, что позволит выполнять многочасовую работу на обширных территориях: на обочинах дорожных магистралей, парках, садах и в лесу.

Газонокосилка - техническое устройство, оснащённое колёсами, предназначенное для равномерного срезания травы. Срезание происходит при помощи специальных механизмов, оснащённых элементами с режущей кромкой.

При выборе газонокосилки следует ориентироваться на следующие критерии:

- Размер газона и особенности обрабатываемого ландшафта.

- Также следует учесть уклон Вашего газона.

- Тип двигателя.

- Наличие травосборника.

- Высота скашивания.

Особенно интересны газонокосилки-роботы, которые справятся с любой ситуацией, ведь они оснащены множеством высокотехнологичных функций. Встроенные функции работы на узких проходах и на склонах позволяют обрабатывать участки со сложным рельефом.

Газонокосилка-робот позаботится о газоне без отдельного контроля, потому что такая машина не требует присмотра и работает по расписанию. Некоторые модели оснащены функцией GPS-навигации, которая поможет проложить маршрут. Таймер погоды подстраивается под скорость роста травы и перемены погоды, а функция подрезки на локальном участке позволяет определить места, где трава выше обычного. Задать высоту травы для всего газона можно вручную или с помощью программы с функцией регулировки высоты резки. Благодаря уникальной режущей системе газонокосилка-робот работает поразительно тихо и только тогда, когда ей дадут соответствующую команду.

Впрочем, уход за газоном стрижкой травы не ограничивается. Он включает в себя целый ряд комплексных мер. Например, для полноценного роста необходимы также своевременная борьба с сорняками, профилактика болезней, мульчирование, скарификация (рыхление) и аэрация (улучшение циркуляции воздуха) газона.

Аэратор. Он предназначен для улучшения циркуляции воздуха, а именно для вентиляции почвы под травяным покрытием. Ввиду особенностей корневой системы рыхление и проветривание крайне необходимы газонной траве. Ведь быстро разрастаясь, она образует плотный дерн наподобие войлока, сквозь который едва проникают солнечный свет, влага и питательные вещества. Без аэрации со временем газон выглядит жухлым, неухоженным, желтеет раньше срока.

Аэраторы бывают механические, электрические и бензиновые. При выборе типа аэратора необходимо учитывать площадь обрабатываемой поверхности, характер грунта, возраст и состояние травы, наличие травосборника.

Скарификатор. Для рыхления почвы применяют скарификатор – это устройство с вертикальными лезвиями, которое прорезает верхний слой почвы, делает небольшие надрезы на корнях живой травы, стимулируя ее рост и кустистость, а также очищает газон от мусора: остатков скошенной и сухой травы (соломы), мха, сорняков.

Скарификацию газона проводят поздней осенью или ранней весной. Лучший вариант – весна, в начале апреля. После обработки газона скарификатором, могут обнаружиться участки с редкой травой. Это происходит вследствие определенных проблем в этих местах, которые были скрыты до обработки. Например, в этих участках могла скапливаться лишняя влага или это последствия от действий домашних животных – собаки и коты могут копать землю. В таком случае эти участки необходимо дополнительно засеять травой.

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