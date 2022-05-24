Как мы выбирали сайдинг

Весна — время настоящей мужской работы на даче. Ведь настоящий хозяин всегда найдет, чем заняться на своем участке, — и грядки надо вскопать, и теплицу подправить, и дом обновить.

В этом году решили мы с моим тестем Андреем Павловичем привести фазенду в образцовый вид. Взялись за дело конкретно — нужно полы перекрыть, да и сам домишко обновить.

Посовещавшись на семейном совете, пришли к решению обшить дом сайдингом: вдвоем это не проблема. Но какой сайдинг лучше выбрать? Стали сравнивать 3 наиболее популярных вида для внешней обшивки фасадов.

Первый в нашем с Андреем Павловичем списке был привычный для многих деревянный сайдинг. Тесть сперва был именно за этот вариант — привычный, надежный, экологичный, в любой цвет можно покрасить. Но нашлись и недостатки. Монтаж деревянного сайдинга — процесс достаточно сложный и потому трудоёмкий. Второй минус — низкая пожаростойкость. Такой материал недолговечен в нашем сыром вологодском климате и со временем приходит в негодность. Да еще и постоянно требует тщательного ухода — обработки пропиткой и дополнительного окрашивания. Хотя по цене он нас изначально вполне устраивал, в дальнейшем деревянный сайдинг придется постоянно подкрашивать, что несет за собой дополнительные расходы.

Решили посмотреть, какие еще бывают варианты.

Проанализировав информацию, выяснили, что популярностью пользуется виниловый сайдинг. Лично мне такой вариант больше понравился — дом после ремонта с помощью винилового сайдинга выглядит нарядно и ярко, при установке вентилируемого фасада снижаются теплопотери дома.

Но и тут случилась заковыка — у соседа дом обшит как раз виниловым сайдингом, и его с годами повело в разные стороны, дом стал смотреться криво.

Андрею Павловичу вариант с виниловым сайдингом не понравился из-за его неэкологичности. Оказывается, в зависимости от марки винила, из которой он сделан, материал может выделять токсичные вещества во время пожара, и даже при нагревании на солнце. А его утилизация потребует дополнительных затрат — такой материал нельзя сжигать, а на свалках он будет разлагаться столетия. Нам такого не надо — на дачу же дети ездят, зачем ребятне лишний раз химией дышать? А тут еще и из-за санкций этот материал стал стоить дороже — российские предприятия потеряли возможность закупать материал для изготовления винилового сайдинга в европейских странах. А китайский винил брать ну совсем не хочется.

Сравнив предложения на рынке, решили обратиться в компанию «ВСТ» — вологодскому производителю профнастила и сайдинга. Как говорится, доверять лучше своим! Офис компании «ВСТ» располагается в Вологде, на Южакова 47.

В компании «ВСТ» порекомендовали присмотреться к металлическому сайдингу. Это как раз тот случай: один раз сделал и забыл!

Оказалось, что у этого материала есть все плюсы ранее рассмотренных нами вариантов. Он красиво выглядит, легко монтируется, не горит. При этом не требует какого-либо особого ухода и обработки лет 20 минимум! Нашлись и другие достоинства. Оказывается, у заказчика есть возможность изготовить металлосайдинг по индивидуальным проектам и выбрать цвет будущего фасада из большого числа образцов.

Что очень важно — металлический сайдинг делают из материалов компании «Северсталь». А, значит, из-за санкций такой материал точно не пропадет из продажи и резко не подорожает.

Так как в «ВСТ» своё производство, то изготовление металлосайдинга происходит в кратчайшие сроки.

Поэтому и решили взять такой. Дача получилась на загляденье, как с картинки. Родные увидели — ахнули! А на следующей неделе еще и гостей на шашлык ждем — пусть полюбуются, какой аккуратный и красивый у нас дом получился. Долго нас еще радовать красотой и уютом будет!

Торгово-производственная компания «ВСТ»: г. Вологда, ул. Южакова 47.

(8172) 50-48-02, 8-911-501-48-03.

www.35vst.ru

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