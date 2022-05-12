Жители Вологодской области предпочли в майские праздники отдыхать дома

В этом году только 18% жителей Вологды и области в длинные выходные отправились путешествовать в другие регионы России. Остальные остались дома. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

География поездок вологодских туристов обширная: от Калининграда до Камчатки. Но самыми популярными направлениями у путешественников стали Санкт-Петербург, Москва и Архангельск: в эти регионы отправилось более 55% туристов. На четвертом и пятом местах – Тверская и Мурманская области с 5% и 4% соответственно.

Еще около 3% жителей Вологодского региона отправились в южном направлении в Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовскую область. Сочи сохранил свои позиции в Топ-10 самых посещаемых городов в праздники, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

В праздничные дни Вологда принимала гостей из других регионов страны. Больше всего было путешественников из Нижнего Новгорода, на втором месте по численности были туристы из Москвы, на третьем- из Республики Коми.

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