Где в Вологде купить электрокосу?

Классическая ручная коса уходит в прошлое, на замену ей пришли более безопасные бензиновые и электрические машины. Первые могут работать автономно, справляются даже с кустарником. Второй вариант дешевле и подходит для дачи.

НА БЕНЗИНЕ

Такой триммер позволяет свободно перемещаться по территории участка, может срезать небольшие деревья и расчищать территорию, выкашивая низкий кустарник. Хорошо удаляет траву у кромок забора. Незаменим, если косить приходится много и часто. Подходит для неровных участков и территорий с разными по структуре растениями. Но есть и минусы — требует постоянного технического обслуживания. Создает много шума, поэтому работать приходится в специальных наушниках. Прибор средней мощности может весить от 4 до 7 кг без масла и топлива.

ЭЛЕКТРИКА

Легким и компактным электротриммером легко управлять, он не создает шума и не требует сильных физических усилий. Есть модели, работающие от розетки, а также косилки со встроенным аккумулятором. Такие косы подходят для стрижки газона, поддержания порядка в саду, для заготовки корма животным. Однако ее нельзя использовать в дождь. Если двигатель находится в нижней части прибора, то нужно ждать, пока высохнет трава. Электрокосы с верхним расположением мотора наиболее популярны среди садоводов.

Перед покупкой убедитесь, что длина штанги подходит для вашего роста. Если вам приходится наклоняться или просто неудобно, стоит присмотреться к другой модели.

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