ПСБ профинансирует проекты в Крыму на 40 млрд рублей

«Республика Крым обладает значительным потенциалом: темпы роста рынка ипотечного кредитования здесь в полтора раза выше темпов по стране в целом, а благоприятные природные условия и структура экономики способствуют активному развитию инфраструктурных проектов и рынка жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона, предлагая им широкую продуктовую линейку на максимально привлекательных условиях», — отметил Петр Фрадков.
«Для крымчан крайне важно, что высококачественный банковский сервис будет доступен как представителям предпринимательского сообщества — малому, среднему и крупному бизнесу, — так и частным клиентам. Уверен, что выход Промсвязьбанка в Крым не только позволит улучшить качество и скорость оказываемых банковских услуг, но и позитивно повлияет на развитие банковской среды региона, на развитие экономики в целом, на инвестиционный климат. Мы рассчитываем, что банк станет надежным финансовым партнером Правительства Республики Крым, поможет реализовать важные проекты в сфере государственно-частного партнерства. По сути, наше сотрудничество уже началось — представители ПСБ уже встречались с представителями крымского бизнеса. В ходе встречи были определены возможные направления и формы взаимодействия. Надеюсь, что примеру ПСБ в скором времени последуют не только банки, но и другие крупные игроки рынка», — подчеркнул Сергей Аксёнов.