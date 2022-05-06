ПСБ профинансирует проекты в Крыму на 40 млрд рублей

06.05.2022 [Новости компаний]
Делегация ПСБ во главе с председателем банка Петром Фрадковым посетила Симферополь с рабочим визитом.
 
Фото: ПСБ открыл свой первый офис в Симферополе – он расположен по адресу ул. Карла Маркса, д. 28.
 
По итогам рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и советом министров республики Крым. Также ПСБ открыл свой первый офис в Симферополе — он расположен по адресу ул. Карла Маркса, д. 28.
 
Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков и глава республики Сергей Аксенов. Стороны договорились о взаимодействии в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики Крым.
 
В ходе встречи обсуждалось развитие линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитование приоритетных отраслей экономики региона. Банк готов оказать содействие при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессии, а также предоставить финансовую поддержку крупнейшим предприятиям топливно-энергетического комплекса республики Крым, включая льготное кредитование системообразующих предприятий.

«Республика Крым обладает значительным потенциалом: темпы роста рынка ипотечного кредитования здесь в полтора раза выше темпов по стране в целом, а благоприятные природные условия и структура экономики способствуют активному развитию инфраструктурных проектов и рынка жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона, предлагая им широкую продуктовую линейку на максимально привлекательных условиях», — отметил Петр Фрадков.

«Для крымчан крайне важно, что высококачественный банковский сервис будет доступен как представителям предпринимательского сообщества — малому, среднему и крупному бизнесу, — так и частным клиентам. Уверен, что выход Промсвязьбанка в Крым не только позволит улучшить качество и скорость оказываемых банковских услуг, но и позитивно повлияет на развитие банковской среды региона, на развитие экономики в целом, на инвестиционный климат. Мы рассчитываем, что банк станет надежным финансовым партнером Правительства Республики Крым, поможет реализовать важные проекты в сфере государственно-частного партнерства. По сути, наше сотрудничество уже началось — представители ПСБ уже встречались с представителями крымского бизнеса. В ходе встречи были определены возможные направления и формы взаимодействия. Надеюсь, что примеру ПСБ в скором времени последуют не только банки, но и другие крупные игроки рынка», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Тэги: ПСБ

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