ПСБ профинансирует проекты в Крыму на 40 млрд рублей

Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков и глава республики Сергей Аксенов. Стороны договорились о взаимодействии в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики Крым.

В ходе встречи обсуждалось развитие линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитование приоритетных отраслей экономики региона. Банк готов оказать содействие при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессии, а также предоставить финансовую поддержку крупнейшим предприятиям топливно-энергетического комплекса республики Крым, включая льготное кредитование системообразующих предприятий.

«Республика Крым обладает значительным потенциалом: темпы роста рынка ипотечного кредитования здесь в полтора раза выше темпов по стране в целом, а благоприятные природные условия и структура экономики способствуют активному развитию инфраструктурных проектов и рынка жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона, предлагая им широкую продуктовую линейку на максимально привлекательных условиях», — отметил Петр Фрадков.