Правда о солнцезащитных очках

Сейчас солнечные очки играют две роли: защищают глаза и являются модным аксессуаром. К сожалению, в погоне за стилем многие забывают о первостепенной функции. Солнечные очки способствуют сохранению зрения, препятствует проникновению света к роговице, защищают глаза от развития слепоты (как следствия запущенной катаракты). Самое вредное для человеческих глаз — ультрафиолетовое излучение. При выборе солнцезащитных очков необходимо разбираться не только в формах и оправах, но и в оттенках линз и степенях защиты.

Минимальная первая степень практически не спасает от яркого света, поэтому такие очки можно смело отнести к «декоративным».

Средняя, или вторая степень идеальна для прогулок по городу или за рулем.

Максимальная степень уже справляется с задачей посерьезнее — подходит для пляжного отдыха или пребывания в горах. Спортсменам или отдыхающим на воде можно порекомендовать очки с поляризованными линзами. Их производят с покрытием из полароидной пленки, которая уменьшает блики от горизонтальной или почти горизонтальной отражающей поверхности.

На поверхность линзы обычно наносятся разные покрытия — антибликовые, антистатические, водоотталкивающие и фотозащитные.

Солнцезащитные очки — отличное средство избежать морщин вокруг глаз. Защищая таким образом глаза, вы меньше щуритесь от солнечного света и бликов, вызываемых его отражением. Именно поэтому рекомендуется надевать очки даже в зимнее время.

Оказывается, цвет линз это не просто модная уловка. Нужно понимать, что не все цвета линз одинаково полезны. Черные сохраняют естественные цвета и считаются нейтральными, так что носить их можно при ярком солнце. Зеленые берегут глаза от усталости, коричневый цвет линз немного искажает цвета, зато увеличивает контраст. Голубые и синие наоборот, не искажают оттенки, но они подойдут только при пасмурной погоде, носить их в солнечную погоду не рекомендуется. Оранжевые линзы добавляют ощущение глубины, а желтые отсеивают синий цвет, предупреждают переутомление глаз и даже добавляют остроту зрению, их используют в ночное и сумеречное время для вождения автомобиля. А вот довольно редкие розовые линзы — скорее дань моде.

Важен размер солнцезащитных очков. Идеальный вариант — крупные ободки у оправы. Такой аксессуар превосходно справится с первостепенной задачей — защищать от лучей не только зрачки, но и нежную кожу вокруг глаз.

К мифам относится мнение о лучшем качестве минеральных линз. Современные полимерные линзы мало чем уступают им, а по некоторым параметрам даже превосходят, они легче и безопаснее. Водителям по международным стандартам запрещено использовать в солнцезащитных очках минеральные линзы (стекло).

Еще один распространенный миф относится к детским очкам. Взрослые часто полагают, что для глаз малышей солнце безопасно, однако это серьезное заблуждение. Детям необходимы очки с хорошей степенью защиты, т. к. они, как правило, больше времени находятся под прямыми солнечными лучами.

Модный миф о защите с помощью поляризационного фильтра также развеян. «Поляризация» позволяет избежать только бликов, которые негативно влияют на наши ощущения, а вот от ультрафиолета фильтр бесполезен.

Очки обязаны не только защищать нас, но и удобно сидеть на лице, а именно на носу, а не на щеках, не должно быть сдавливающих ощущений у висков. В салоне оптики «Радуга» консультанты непременно помогут вам верным советом. Правильный выбор солнцезащитных очков — залог здоровья ваших глаз.

Не экономьте на этом аксессуаре, плохие солнцезащитные линзы негативно влияют на зрение, более того, лучше не носить вовсе очки с плохими линзами.