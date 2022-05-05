ПСБ запустил семейную ипотеку для военных по ставке от 4,3% годовых

ПСБ запустил новую программу «Семейная военная ипотека» по ставке от 4,3% годовых*. Воспользоваться льготной программой смогут семьи военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы (НИС), у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок.



Условия «Семейной военной ипотеки» распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России. Максимальная сумма кредита составляет 4,77 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок кредитования — 25 лет (до достижения военнослужащими 50 лет на дату возврата кредита).

«ПСБ является лидером рынка военной ипотеки — более 60 тысяч военнослужащих решили жилищный вопрос с помощью нашей ипотеки. ПСБ постоянно совершенствует клиентские сервисы и условия по программам кредитования, чтобы сохранить доступность ипотеки для широкого круга заемщиков. Мы уверены, что программа „Семейной военной ипотеки“ поможет семьям военнослужащих решить жилищный вопрос уже в ближайшее время. Военнослужащие при приобретении жилья могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки семей с детьми, в том числе использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса», — отметил директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.



В рамках «Семейной военной ипотеки» решение о выдаче кредита принимается в день обращения. Клиенты ПСБ могут подать заявку и документы дистанционно, а также воспользоваться современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности.