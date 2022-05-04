ПСБ предложил клиентам платежный сервис СБПэй

Оплата покупок и услуг с помощью СБП доступна в торговых точках, поддерживающих такой способ приема безналичных платежей.

Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в розничных магазинах и интернете с помощью мобильного приложения СБПэй через Систему быстрых платежей, используя все поддерживаемые в СБП способы оплаты (QR-код, платежная ссылка и проч.)

Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store. Клиенты могут скачать приложение СБПэй и привязать к нему один или несколько банковских счетов, с которых планируют производить оплату.

Для оплаты покупки достаточно запустить приложение СБПэй, отсканировать QR-код, проверить сумму покупки и название магазина, а затем оплатить товар. Денежные средства списываются со счета клиента и мгновенного зачисляются на счет торговой точки.

В новом платежном приложении в соответствии с современными стандартами реализована защита, обеспечивающая безопасное проведение всех платежных операций: технология токенизации банковского счета клиента.