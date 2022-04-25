ПСБ увеличил доходность по накопительному счету «Акцент на процент» в среднем на 8 п. п., максимально — до 17,5% годовых*.

Базовая ставка по накопительному счету составляет 10% годовых. К ней действует надбавка 6,5 п. п., которая начисляется на сумму до 1 млн рублей, размещенной на счете, при ежемесячных тратах по любой карте ПСБ от 5 тыс. рублей. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club на сумму не более 1,5 млн рублей на накопительном счете и аналогичной сумме трат по банковской карте. Максимальная надбавка в 7,5 п. п. доступна клиентам, которые тратят по картам от 100 тыс. рублей в месяц.

Проценты по накопительному счету начисляются за каждый день размещения средств и выплачиваются ежемесячно. Накопительный счет можно открыть в любом отделении банка.

Кроме того, клиент может подключить сервис автопополнения «Купил — накопил» и «Пополнил — накопил». Услуга позволяет самостоятельно настроить перечисление определенной суммы от каждой покупки с карты на накопительный счет. Подключить сервис можно в любом отделении банка, мобильном приложении или интернет-банке.

«Интерес к накопительному счету как к более гибкому инструменту с высокой ликвидностью средств постоянно растет. И многие используют счет как комплексный продукт с привлекательной доходностью для накопления сбережений не только в долгосрочной перспективе, но и на менее коротких сроках. Наши вкладчики ценят еще одно неоспоримое преимущество счета „Акцент на процент“ — возможность получать повышенный процент на счет всем, кто активно пользуется картой ПСБ при оплате покупок. Поэтому, несмотря на снижение ключевой ставки, мы улучшаем условия по накопительному счету, что позволит получать доходность на уровне ставок по депозитам и увеличит процент за счет дополнительного приятного бонуса», — отмечает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.





*Накопительный счет «Акцент на процент». Валюта: рубли РФ. Срок действия: не ограничен. Открытие и закрытие Счета в любом офисе Банка. Ограничения по количеству Счетов - не более 1 счета на 1 клиента. Минимальный и максимальный остаток средств на Счете для пополнения и расходования средств не установлен. Режим работы Счета: пополнение Счета осуществляется без ограничения по сумме и сроку; расходные операции допускаются в пределах остатка денежных средств на Счете без ограничения по сумме и сроку. Порядок внесения денежных средств на Счет: наличными денежными средствами через кассу Банка; безналичным путем со счетов срочных вкладов, счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт, в том числе путем перевода из другого банка. Ограничения по безналичному пополнению Счета: безналичное пополнение Счета возможно только за счет собственных средств, безналичное пополнение Счета за счет кредитных средств не допускается. Открытие и обслуживание Счета предоставляется бесплатно. Начисление базовых процентных ставок осуществляется за каждый календарный месяц на сумму ежедневного остатка по Счету. Выплата % осуществляется ежемесячно, в последний календарный день месяца. Все выплаченные проценты капитализируются. В качестве базы для начисления процентов и определения процентной ставки используется ежедневный фактический остаток по Счету. После открытия Счета при первичном зачислении средств, в случае, если дата открытия Счета и дата первичного зачисления средств приходятся на один календарный месяц, началом процентного периода считается день, следующий за днем зачисления денежных средств на Счет. Надбавки к базовым ставкам клиентам за оплату покупок по картам ПСБ (кредитным и дебетовым): надбавки зависят от суммы покупок и выплачиваются только для сумм ежедневного остатка на Счете менее 1 млн руб. для всех клиентов и не менее 1,5 млн руб. для клиентов премиального сегмента Orange Premium Club и Orange Premium Club+. Базовая ставка (в % годовых): 10%. Надбавки к базовой ставке по Счету за расходные операции по картам ПСБ (в % годовых) от 5 000 рублей +6.5 %, от 30 000 рублей +6,75%; от 50000 рублей +7%, от 85 000 рублей +7,25%, от 100 000 рублей +7,5%. Повышенная сумма для выплаты надбавок для участников программ Orange Premium Club и Orange Premium Club+, устанавливается за датой, следующей за датой оформления клиентом программы Orange Premium Club или Orange Premium Club+. При прекращении действия программ Orange Premium Club или Orange Premium Club+, с даты, следующей за датой прекращения, устанавливается Базовая сумма для выплаты надбавок. В случае изменения Банком размера Надбавки либо сумм на Счете, на которые она выплачивается, новые значения применяются ко всему процентному периоду, в котором произошли изменения. К Счету возможно подключение правил накопления "Купил-накопил", "Пополнил- накопил". Надбавки к ставке за подключение правил накопления, а также за подключение программ обслуживания не предоставляются. Процентные ставки могут быть изменены Банком. Информация об изменении размещается в дополнительных, операционных офисах и филиалах Банка, а также на сайте Банка за 10 рабочих дней до даты предполагаемого изменения. В случае изменения Банком процентной ставки к Счетам, открытым до внесения Банком изменений, новая Базовая процентная ставка применяется с даты вступления изменений в силу. При этом за период до вступления изменений в силу к таким Счетам применяется ранее действовавшая Базовая процентная ставка. Полные условия – на сайте psbank.ru и по телефону 8 800 333 03 03. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.