В последнее время центральные СМИ, освещающие проведение спецоперации на территории Украины, много пишут о найденных на территории страны лабораториях по изготовлению биологического оружия. По данным «КП», сеть подобных лабораторий существовала как минимум в 15 крупнейших украинских городах.

Издания также сообщают, что в финансировании лабораторий по изготовлению биологического оружия не последнюю роль сыграл сын действующего президента США Хантер Байден. Об этом, кстати, открыто заявляло и Минобороны. Как выяснил NewsVo, потянув за ниточку связей секретных лабораторий можно оказаться в Вологодской области.

Сразу предупреждаем, что совпадения могут оказаться случайными, однако все факты, на которых мы основываемся, взяты исключительно из открытых источников. Теперь обо все по — порядку.

Сомнительная компания

В 2002 году на Кипре была зарегистрирована украинская компания Burisma Holdings. Компания занималась разработкой месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском угольных бассейнах. В 2013 году пост исполнительного директора корпорации занял некий российский бизнесмен Леонид Петухов (запомните эту фамилию).

По информации открытых источников, в 2000 году Петухов окончил Финансовую академию при правительстве РФ (информация есть на сайте академии), затем Московскую государственную юридическую академию и получил диплом Гарвардского университета по программе «Государственное управление». Затем работал в нескольких международных компаниях, пока в 2013 году не оказался в украинской Burisma. В 2014 году членом совета директоров этой же компании стал сын тогдашнего вице-президента США Хантер Байден.

Примечательно, что для российского бизнесмена Леонида Петухова работа в украинской корпорации стала большим четырехлетним «белым пятном» в рабочей биографии. Если о его работе в российских компаниях информации в открытых источниках достаточно, то о работе в Burisma известно лишь то, что в 2017 году Петухов из Украины перебрался на Дальний Восток России и был утвержден в должности генерального директора автономной некоммерческой организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Но как минимум три года Леонид Петухов успел поработать в компании с Байденом-младшим.

Что касается самого Хантера, то пока он был в составе совета директоров Burisma, компания оказалась в центре американских политических баталий. Во-первых, Белому дому пришлось оправдываться, что работа Байдена в Burisma не будет расценена как вмешательство во внутренние дела Украины. Во-вторых, переход Байдена-младшего совпал с коррупционным скандалом вокруг Burisma, которую обвиняли в отмывании и выводе денег. Куда выводили деньги — неизвестно.

Российские связи

Но вернемся к Леониду Петухову. В 2020 году, после того как в Дальневосточном Агентстве прошли обыски, оно было расформировано. Весной 2021 года он стал управляющим партнером московского завода АО «Электрозавод», основным владельцем которого является АФК «Система», а осенью 2021 года решением Совета директоров ООО «Вологодский текстильный комбинат» Леонид Петухов назначен гендиректором вологодского комбината.

Кстати, Совет директоров ООО «Вологодский текстильный комбинат» возглавляет Юрий Войцеховский — меценат, который известен тем, что в Бабаевском районе Вологодской области восстановил усадьбу «Хвалевское» — родовое имение старинного русского дворянского рода Качаловых. Дело в том, что Юрий Войцеховский женат на Вере Войцеховской — Качаловой, которая является потомком старинного дворянского рода.

Назначение Петухова гендиректором ООО «ВТК» вряд ли можно назвать случайным. В новостях на сайте комбината указано, что ООО «ВТК» входит в группу АФК «Система».

В апреле 2020 года комбинат начал поставлять ткань Concept Group (тоже входит в группу АФК «Система»), которая планировала пошив около миллиона единиц многоразовых гигиенических масок в месяц для защиты от COVID-19. Такая у Леонида Петухова получилась текстильная ниточка.