Жительнице Великого Устюга, которая не поддерживает спецоперацию, неизвестные разрисовали окна

05.04.2022 [Общество]

1 апреля окна дома жительницы Великого Устюга неизвестные разрисовали знаками, которые использует пропаганда в поддержку специальной военной операции. Женщина подозревает в этом соседей.

«Совсем не в честь праздника дурака, а от ненависти, наши соседи ночью изувечили многострадальные окна нашего домика. Да, я призываю против кровопролития [специальной военной операции]*, — против того, чтобы там гибли парни, старики и дети. А мои соседи — у них машина с символикой [специальной военной операции]* — учинили ночью вот ЭТО. Убирать нет смысла, да и невозможно отмыть эту краску, — они снова нарисуют», — написала жительница Великого Устюга Елена Виноградова.

Она рассказала, что ее дом для огромной семьи ее отец после войны (контуженный, много раз раненный) своими руками построил из старой деревенской избы.

«И его потрет в окнах веранды стоит у меня в доме сейчас неизменно. Отец мой в гробу переворачивается. Он на Первом Украинском Фронте кровь проливал против настоящих фашистов. Мой отец был и убит в возрасте 85 лет в этом доме ночью», — говорит женщина. 

Она утверждает, что 23 сентября 2009 года в ночной дом отца ворвалось трое  молодых парней и… просто так, — для развлечения истязали до утра старика… В реанимации на искусственном жизнеобеспечение его сердце билось до 10 октября. Однако, никто привлечен к ответственности не был. 

«Говорят, что я сама съехала крышей, и это вытворила со своими многострадальными окнами. Привыкнуть к постоянным оскорблениям может только святой юродивый. А я не святая. А постоянное унижение от окружения говорит о том — насколько наше общество озлоблено и без креста», — заключает женщина.

Судя по комментариям, соседи придерживаются другой точки зрения. И говорят, что конфликт развязала сама Елена, разрисовав их машину помадой и положив записку нелицеприятного содержания. Жители Великого Устюга также разделились на две половины — одни уверены, что женщина стала жертвой, вторые, что она сама во всем виновата. 

* Ранее NewsVo писал, что Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, где происходящее в Украине называется «войной», «вторжением» или «нападением»

Тэги: Великий Устюг, специальная военная операция
Фото Елены Виноградовой

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