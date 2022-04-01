Заработать на вкладах? Проще простого!

Банки сейчас предлагают максимальные ставки по вкладам. Еще совсем недавно проценты по депозитам были в два с лишним раза меньше.

Все дело в ключевой ставке Центробанка, которая 28 февраля была повышена до 20%. На этом фоне банки улучшили условия по накоплению средств.

«После повышения Банком России ключевой ставки до 20% интерес населения к сберегательным продуктам увеличился. Люди изучают более доходные варианты размещения свободных средств, которые бы защитили сбережения от инфляции. Новый вклад от ПСБ позволяет зафиксировать привлекательную ставку при относительно коротком сроке размещения. Для более гибкого управления финансами мы предлагаем накопительный счет «Безлимитный», который обеспечивает существенный доход без ограничений по пополнению или снятию средств», — отметила руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

И это не единственное новое предложение ПСБ. В меняющейся экономической ситуации банк запустил сразу два новых продукта для своих клиентов.

Максимальный процент всего за месяц

ПСБ предлагает частным лицам вложить деньги так, чтобы их можно было в любой момент снять, сумма при этом может быть любой.

Например, прямо сейчас можно открыть накопительный счет «Безлимитный»*. Доход от него может составить 19% для сумм от 5 000 рублей. Проценты по накопительному счету «Безлимитный» начисляются на сумму минимального остатка в течение процентного периода и выплачиваются в последний календарный день месяца. Пополнять и снимать денежные средства можно без ограничений и без потери накопленного дохода. В банк при этом ходить необязательно — есть удобное дистанционное управление средствами.

Счет можно пополнять бесплатно с карты любого банка. Максимальные сроки и суммы вклада не ограничены. А выплата процентов каждый месяц! Такого еще не было.

Открыть счет можно в любом офисе ПСБ или в мобильном и интернет-банке наличным и безналичным путем с других вкладов, текущего и дебетового счета и даже через перевод со счетов других банков.

Может возникнуть вопрос: а если у человека нет счета в банке, может ли он открыть вклад? Конечно, может! Если клиентом не заключен договор комплексного обслуживания с банком, то открытие, закрытие и обслуживание счета, осуществляется в соответствии с правилами открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк».

Щедрый вклад

Этим предложения банка по вкладам с максимальными процентами не ограничиваются. Еще один продукт ПСБ — вклад «Щедрый процент»** — до 19% годовых!

Этот вклад для тех, кто хочет получить максимальные проценты за короткий срок. Его можно открыть в рублях, а средства внести и наличным и безналичным путем. Вместе с тем есть возможность выбрать срок вклада из четырех возможных вариантов — 32, 91, 181 и 397 дней. Сумма вклада стартует от 100 000 рублей.

Стоит отметить, что с краткосрочного вклада «Щедрый процент» частичное снятие средств не предусмотрено, также как не допускается и его пополнение. Выплата процентов происходит в конце срока вклада.

За более подробной информацией по действующим акциям и продуктам, необходимо обратиться в офисы банка.

* Условия привлечения накопительного счета «Безлимитный»: валюта — рубли РФ. Срок действия: не ограничен. Минимальная сумма: не установлена. Пополнение и снятие: без ограничений. Количество счетов: не ограничено. Каналы открытия и обслуживания: офисы ПСБ, мобильный и интернет-банк. Информация об изменении процентных ставок размещается на сайте Банка, а также в офисах ПСБ за 10 рабочих дней до даты изменения. Проценты по счету: до 5 000 российских рублей — ставка 0,01% годовых, от 5 000 российских рублей — ставка 21% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно в последний день календарного месяца. Выплаченные проценты капитализируются. Проценты выплачиваются на минимальный остаток по счету, учитываемый в течение календарного месяца (для расчета берутся остатки на начало операционного дня). Проценты за месяц, в котором производится закрытие счета, не выплачиваются. ВАЖНО! При открытии счета в первый месяц с нулевым балансом отсчет процентного периода идет с даты, следующий за датой зачисления денежных средств на счет, но проценты не аннулируются из-за нулевого баланса (при внесении денежных средств процент будет выплачен исходя из минимального остатка). Ставки действует на дату 02.03.2022. Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.