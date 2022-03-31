Segezha Group увеличивает оплату труда

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в этом году планирует направить около 1,3 млрд рублей на повышение заработной платы сотрудников всех производственных активов Группы, расположенных на территории Российской Федерации. В результате, зарплаты вырастут приблизительно на 10%.

Компания планомерно работает над повышением уровня оплаты труда — за последние три года на фоне мощной инвестиционной программы и расширения бизнеса средняя зарплата по компании выросла на 30%. Кроме того, по итогам успешной работы, в декабре 2021 года, всем сотрудникам производственных предприятий выплачено единовременное вознаграждение общим объемом 638 млн рублей.

Стратегия повышения привлекательности Группы для потенциальных работников включает в себя целый комплекс мероприятий до 2024 года. Так, в бюджет текущего года заложено более 1,3 млрд рублей на улучшение условий труда, создание безопасных и комфортных рабочих мест. Одновременно холдинг продолжает работу над расширением социальных гарантий и льгот по линии ДМС, телемедицины, бесплатных туристических путевок, корпоративного спорта. Реализуются программы повышения квалификации, получения дополнительного профессионального образования, в том числе высшего, сотрудниками Группы за счет работодателя.

Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова подчеркивает: