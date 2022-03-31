МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз

31.03.2022 [Новости компаний]

МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — говорит Алексей Извеков.

Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

 

Тэги: Мегафон

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