Спасо-Каменный монастырь получил 100 кубометров дров от Segezha Group

Лесовозы ЛПК «Кипелово» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») доставили 100 куб. м дров в Спасо-Каменный монастырь Усть-Кубинского района Вологодской области. Монастырь датируется XIII в. Он находится в списке объектов культурного наследия федерального значения и является древнейшим образцом храмового зодчества в регионе.

Памятник расположен на острове Каменный Кубенского озера. При этом его живописное расположение создает определенные трудности содержания.

«Мы поддерживаем местные сообщества и понимаем сложности сохранения достойного культурно-исторического облика обители. Они объективно связаны с её географической обособленностью. Именно поэтому второй год подряд помогаем монастырю с доставкой дров, подвозим древесину к самой близкой к острову точке», — поясняет генеральный директор АО «ЛПК «Кипелово» Фёдор Потапенко.

С целью сохранения общероссийского культурного наследия Segezha Group поддерживает и другие историко-архитектурные объекты, в том числе религиозного назначения, в регионах присутствия компании.

Так, весной прошлого года холдинг передал архитектурно-этнографическому музею Вологодской области «Семёнково» 74 кубометра пиломатериалов и более 30 кубометров сосновых бревен. Специально для музея лес заготавливали вручную, чтобы его можно было использовать для научной реставрации. Здесь собраны образцы деревянного зодчества Русского Севера XIX–XX вв.

Осенью прошлого года Segezha Group также передала 130 кубометров пиломатериалов музею-заповеднику «Кижи» в Карелии для реставрационных работ. Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом, включенный в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.