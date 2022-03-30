Открылся прием заявок на предоставление льготных займов производственным предприятиям региона

29 марта 2022 года в АУ ВО «Бизнес-инкубатор» вступили в силу программы льготного финансирования промышленности. Теперь производственные предприятия Вологодской области смогут получить заём на развитие деятельности от 14 до 100 млн рублей всего под 5% годовых. При этом срок займа составит до 5 лет. Программы разработаны в рамках пакета антикризисных мер, принятых правительством Вологодской области, и дают возможность получить кредитные средства по упрощенной процедуре.

Всего в действие введены 4 новых программы:

— импортозамещение / экспорт для предприятий, у кого в структуре выручки присутствует экспорт, либо тех, кто работает в сфере импортозамещения.

— пищевик — для производителей продуктов питания.

— производительность труда — для модернизации производства участников национального проекта «Производительность труда».

— автокомпоненты. В рамках программы планируется финансирование производителей российских компонентов для автомобилестроения и специального машиностроения.

Общими для всех программ является требование к виду деятельности предприятия — обрабатывающие производство, а также использование целевого займа на модернизацию действующего или создание нового производства в Вологодской области. При получении средств заемщикам необходимо будет обеспечить софинансирование проекта в размере 30% от общей стоимости.

Всем предприятиям, получившим заём, будет предоставляться отсрочка по погашению основного долга до 2х лет.

Также в Бизнес-инкубаторе можно получить консультацию по вопросу получения займов Федерального фонда развития промышленности.

Более подробно об условиях финансирования можно узнать на сайте Бизнес-инкубатора https://smb35.ru/predpriyat или по телефону (8172) 578350, адрес электронной почты: frp@smb35.ru.