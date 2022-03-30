Открылся прием заявок на предоставление льготных займов производственным предприятиям региона

30.03.2022 [Новости компаний]

29 марта 2022 года в АУ ВО «Бизнес-инкубатор» вступили в силу программы льготного финансирования промышленности. Теперь производственные предприятия Вологодской области смогут получить заём на развитие деятельности от 14 до 100 млн рублей всего под 5% годовых. При этом срок займа составит до 5 лет. Программы разработаны в рамках пакета антикризисных мер, принятых правительством Вологодской области, и дают возможность получить кредитные средства по упрощенной процедуре.

Всего в действие введены 4 новых программы:

— импортозамещение / экспорт для предприятий, у кого в структуре выручки присутствует экспорт, либо тех, кто работает в сфере импортозамещения.

— пищевик — для производителей продуктов питания.

— производительность труда — для модернизации производства участников национального проекта «Производительность труда».

— автокомпоненты. В рамках программы планируется финансирование производителей российских компонентов для автомобилестроения и специального машиностроения.

Общими для всех программ является требование к виду деятельности предприятия — обрабатывающие производство, а также использование целевого займа на модернизацию действующего или создание нового производства в Вологодской области. При получении средств заемщикам необходимо будет обеспечить софинансирование проекта в размере 30% от общей стоимости.

Всем предприятиям, получившим заём, будет предоставляться отсрочка по погашению основного долга до 2х лет.

Также в Бизнес-инкубаторе можно получить консультацию по вопросу получения займов Федерального фонда развития промышленности.

Более подробно об условиях финансирования можно узнать на сайте Бизнес-инкубатора https://smb35.ru/predpriyat или по телефону (8172) 578350, адрес электронной почты: frp@smb35.ru.  

 

Тэги: бизнесинкубатор

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
Вологодский драматический театр попал под санкции
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси
В Череповце мужчина устроил погром в филиале банка
В Вологде экс-сотрудник силового ведомства получил срок за разглашение гостайны
Глава администрации Череповецкого района сложил с себя полномочия
Минобороны озвучило войсковые потери за время спецоперации на Украине
ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двухлетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Череповецком районе
Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»
Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток
В Великоустюгском районе рабочий получил травму во время валки леса
Открылся прием заявок на предоставление льготных займов производственным предприятиям региона
В Череповце будут судить обвиняемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в подъезде
Работа есть: как рынок труда живет в условиях экономической турбулентности
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2805
0
29.03.2022 [БлогоVO]

Фантазии на тему: новая модель потребления в России

454
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

396
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика