Аналитики ПСБ дают оценку экономической ситуации в России

«Потенциал укрепления рубля сохраняется», - считает Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Егор Жильников, фото пресс-служба ПСБ

Пара доллар-рубль шестой день к ряду снижалась, завершив вчерашние торги у отметки 85 руб.

Курс доллара в течение торгов во вторник преимущественно продолжил активно отыгрывать снижение активности импортеров. При этом экспортеры продолжают реализовывать 80% своей валютной выручки на фоне высоких цен на энергоносители, создавая избыточное предложения долларов. В середине дня дополнительную поддержку национальной валюте оказали и новости о сближении позиций Украины и России на переговорах в Стамбуле, на фоне чего пара доллар рубль уходила даже ниже 83 руб. Тем не менее, к окончанию торгового дня курс доллара вернулся к 85 руб. на фоне ухода с рынка экспортеров (объем торгов парой доллар-рубль под конец дня снизился почти в два раза).

Сегодня ввиду отсутствия значимых новостей и экономических событий мы ожидаем, что пара доллар-рубль будет проторговывать диапазон 83-85 руб. Отметим, что на некоторых площадках FOREX курс доллара торгуется без каких-либо изменений.



«Brent сегодня постарается удержаться в зоне 110-120 долл./барр», — считает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Евгений Локтюхов, фото пресс-служба ПСБ

Фьючерс на Brent, несмотря на высокую внутридневную волатильность, сумел прибавить 1,6% и удержаться выше 110 долл./барр. Большую часть дня рынок нефти был под давлением продавцов: фиксации прибыли способствовали как опасения по спросу на топливо в КНР, вводящем карантинные ограничения из-за вспышки Covid-19, а также прогресс в переговорах России и Украины. Впрочем, к концу дня ситуация выправилась. Активизации покупок нефтяных контрактов содействовало улучшение общерыночных настроений и ввиду некоторого ослабления позиций доллара после данных о восстановлении индекса потребительской уверенности от Conference Board (показатель составил 107 пункта), поддержавших ожидания относительно устойчивости американской экономики несмотря на высокую инфляцию. В конце дня вышли данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти сократились на 3 млн барр., в разы больше, чем ожидали консенсусы, задавая позитивные ожидания и по недельному отчету Минэнерго США, выходящему сегодня.

Этим утром Brent не показывает значимых движений, удерживаясь у 111 долл./барр. Мы ждем, что котировки сегодня останутся в диапазоне 110-120 долл./барр. и могут тяготеть к повышению в ожидании подтверждения сокращения складских запасов и устойчивости спроса на топливо в США. В центре внимания инвесторов — завтрашний саммит ОПЕК+, по итогам которого страны-экспортеры намерены расширить квоты на добычу лишь на привычные 0,4 млн барр./сутки.

«Во вторник доходность ОФЗ снизилась на 45 – 85 б.п.», - указывает Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ.





Дмитрий Монастыршин, фото пресс-служба ПСБ

Во вторник на рынке ОФЗ активизировались покупки. Вся кривая доходности гособлигаций сместилась вниз на 45 — 85 б. п., более сильное снижение проходило в длинных бумагах. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 12,8% годовых. Оптимизм инвесторов поддержали новости о прогрессе в переговорах России и Украины, а также продолжение тренда по укреплению рубля. Кроме того, снижение потребительской активности и переход населения к более экономному потреблению в условиях снижения реальных доходов формируют ожидания замедления инфляции и снижения ключевой ставки ЦБР.

Минфин РФ вчера предложил досрочный выкуп евробондов с погашением 4 апреля 2022 г. в рублях по курсу ЦБР по цене 100% от номинала. Расчеты предлагается провести 31 марта. Воспользовавшиеся данной офертой, российские инвесторы смогут избежать риска неполучения средств по евробондам РФ в силу их блокировки при прохождении через западные депозитарии (Euroclear и Clearstream). Объем выпуска составляет 2 млрд долл. Ожидаем, что полученные российскими инвесторами выплаты по евробондам будут частично реинвестированы в ОФЗ. В условиях длительной паузы в размещении нового госдолга это поддержит спрос на обращающиеся гособлигации.

Корпоративные рублевые облигации вчера позитивно реагировали на снижение доходности ОФЗ. Индекс доходности 30 наиболее ликвидных корпоративных бумаг IFX Cbonds снизился до 17,33 годовых (-67 б. п.). Премия в корпоративных бумагах к доходности ОФЗ остается на повышенном уровне, что предполагает наличие интересных идей в ликвидных облигациях эмитентов первого-второго эшелонов.

«После прошедшей вчера сильной положительной переоценки гособлигаций сегодня ожидаем стабилизации ОФЗ около достигнутых уровней», - Владимир Соловьев, главный аналитик ПСБ, докладывает ситуацию с фондовых рынков.

Владимир Соловьев, фото пресс-служба ПСБ

Во вторник оптимизм на мировых рынках сохранился. Индекс развитых стран MSCI World прибавил 1,6%, а развивающихся стран MSCI EM укрепился на 1,0%. Способствовал улучшению настроений достигнутый прогресс в переговорах России и Украины, что привело к некоторому охлаждению цен на товарных рынках, позволяя рассчитывать на торможение темпов роста глобальной инфляции. Поддержку рынку оказали и статистические данные по США. Так, индекс потребительского доверия в США от Conference Board в марте поднялся до 107,2 пунктов по сравнению с 105,7 пунктов в феврале. Рост показателя говорит о некотором улучшении ситуации с потребительскими расходами и сбережениями американцев, несмотря на высокие темпы роста цен. В результате, доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась, достигнув уровня 2,3%. Индекс волатильности (VIX) упал ниже 19 пунктов, минимального уровня за 2 месяца. Индекс широкого рынка S& P500 (+1,2%) подрос, при этом все секторальные индексы показали рост за исключением нефтегазового.

В среду утром на мировых рынках сохраняется оптимизм. Ключевые азиатские индексы растут третий день подряд, несмотря на ввод новых карантинных ограничений в Китае. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются на уровнях вчерашнего закрытия. Котировки на товарных рынках немного подрастают.

Сегодня инвесторы будут ожидать выход данных по изменению количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте от ADP. Мы полагаем, что данные могут оказаться неплохими (>450 тыс.), что станет дополнительным аргументом для ФРС в пользу начала более активного ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидаем сохранение глобального позитива на мировых рынках в течение дня.



Вчера торги на российском рынке завершились разнонаправленно, индекс МосБиржи (-0,9%) откатился от внутридневных пиков после сильного роста в первой половине дня.

Большинство акций сектора горной добычи и металлургии (Полюс: -8,4%; Норникель: -3,9%; РУСАЛ: -3%; АЛРОСА: -2,4%; Северсталь: -3,8%; НЛМК: -3,4%; ММК: -1%) снизились по итогам дня. Однако здесь были бумаги которые пользовались спросом у инвесторов. В первую очередь, это акции угледобывающих компаний (Мечел: ао: +8,7%, ап: +9,2%; Распадская: +10,8%). Положительную динамику также продемонстрировали бумаги ВÐМПО-Ависма (+5%)и расписки Полиметалла (+3,9%).

Из-за коррекции цен на нефть под давлением был нефтегазовый сектор. Здесь смогли подрасти бумаги НОВАТЭКа (+6,6%), Сургутнефтегаза (ап: +4%) и Роснефти (+3,4%), но снижение в акциях ЛУКОЙЛа (-3,8%), Транснефти (ап: -5,8%), Газпрома (-4,9%) и Татнефти (-2,2%) полностью это нивелировало.

Компании финансового сектора также не показали единой динамики (Сбер: +3%; ВТБ: -2,1%; МосБиржа: -5,4%).

В лидерах роста были акции Акрона (+37,1%) и КАМАЗа (+16,2%), а также допущенные к торгам расписки VK (+72,3%) и FIXPRICE (+13,2%). Отдельно отметим пытающиеся отскочить акции Аэрофлота (+16,4%).

Ожидаем, что торги на российском рынке сегодня могут пройти в позитивном ключе. Этому будет способствовать постепенное увеличение объёмов торгов, а также восстановление «фишек» после вчерашней просадки. Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня может вернуться выше 2500 пунктов.