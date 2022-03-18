В Вологодской области прошли патриотические акции с символом Z в психоневрологических интернатах

Сегодня по всей Вологодской области прошли патриотические акции, посвященные присоединению Крыма. Символом акций стала буква Z, а к мероприятию привлекли даже пациентов психоневрологических интернатов.

О том, что в регионе активно поддерживают присоединение Крыма и военную спецоперацию отчитались многие государственные учреждения, выложив фотографии с автопробегов и мероприятий, которые они организовали. В центре всех акций была буква Z, которая стала графическим символом для обозначения позиции людей, которые не против присутствия военных на территории Украины. Z-отчеты об акциях выложили в социальных сетях и сотрудники психоневрологических интернатов.

Так, в Мосейковском психоневрологическом интернате прошли мероприятия, посвященные годовщине «воссоединения Крыма с Россией». Персонал и подопечные учреждения украсили окна, организовали флешмоб «Теперь он наш — Великий Крым!».

Фото АУ СО Вологодской области «Мосейковский ПНИ»

«В поддержку российских военнослужащих, которые в эти дни принимают участие в спецоперации на Украине, получатели социальных услуг общего отделения приняли участие в патриотической акции «Zащитникам Отечества», изготовили знаки — призывы в честь мужества, чести и доблести нашего народа, вне зависимости от национальности», — сообщается в группе учреждения.

Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Мосейковский психоневрологический интернат» является стационарным учреждением социального обслуживания для инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

Фото ПНИ "Сосновая Роща"

Подобная акция также прошла в психо-неврологическом интернате «Сосновая роща». АУ СО ВО «Психоневрологический интернат «Сосновая Роща» оказывает помощь в стационарной и полустационарной форме лицам с инвалидностью старше 18 и до 40 лет, страдающим хроническими психическими заболеваниями. Там прошла виртуальная экскурсия по достопримечательностям Крыма. А затем была организована фотосессия. На фото пациенты и персонал позируют с российским флагом в форме буквы Z.