ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса

11.03.2022 [Новости компаний]

Вслед за меняющимися условиями работы в России ПСБ предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР. Карта быстро и бесплатно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек Mir Pay.
Пользоваться цифровой картой ПСБ МИР можно на смартфонах на базе Android с функцией NFC.

Цифровая бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.

По желанию клиента в дополнение к цифровой карте может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс.

«ПСБ оперативно реагирует на меняющие экономические условия и предлагает своим клиентам альтернативные решения, которые позволяют бизнесу использовать привычные каналы для выполнения ежедневных финансовых операций. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в розничной и оптовой торговле в различных сферах бизнеса, могут онлайн за несколько минут оформить цифровую карту на базе национальной платежной системы МИР и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи через электронный кошелек, что повышает эффективность работы и упрощает ведение бизнеса», — сказал Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.

 

Тэги: ПСБ

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде задержали участника несогласованной акции против действий ВС РФ
Сегодня в Вологде простятся с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Жители Вологодской области скупили в магазинах месячный запас сахара
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Полиция запретила проводить Масленицу в музее «Семёнково» под Вологдой
Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына
Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Ганзейский союз приостановил членство четырех городов Вологодской области в своей организации
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте

Похожие новости

ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 21%

Проценты начисляются на сумму минимального остатка в течение процентного периода и выплачиваются в последний календарный день месяца

841
0

Банк, который всегда поддержит

Почему ПСБ — это оптимальный выбор для предпринимателей, которые хотят развивать своё дело и добиваться высоких результатов?

1492
0

10 плюсов зарплатной карты ПСБ

Вы можете самостоятельно выбрать свой вариант зарплатной карты и пользоваться его преимуществами

1993
0

ПСБ совместно с Visa запускают премиальную карту

Клиент может оформить как кредитную, так и дебетовую карту

1404
0

ПСБ повышает ставки по всей линейке депозитов

Диапазон увеличения ставок составил от 0,1 до 0,7 п.п.

1038
0

ПСБ запустил акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»

ПСБ и УК Промсвязь и запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ» для клиентов банка

1575
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режим закрытия неба на юге России продлили до 20 марта
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса
Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»
В Вологодской области 15 учреждений готовы принять граждан для прохождения альтернативной гражданской службы
В Вологде скончался известный писатель и публицист Роберт Балакшин
Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов
Вологодская ветеринария ежемесячно получает двести обращений о нарушении правил содержания животных
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

552
0
10.03.2022 [БлогоVO]

Еще немного наблюдений за ценами — только мой личный опыт

515
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

949
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика