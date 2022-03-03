«АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей из-за дефицита немецких комплектующих

«Автоваз» приостановит сборку автомобилей на четыре дня из-за дефицита электронных компонентов. Пишет ТАСС.

«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация „Автоваза“ приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы», — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Завод в Тольятти уже приостанавливал сборку летом и осенью 2021 года из-за нехватки микрочипов Bosch, необходимых в том числе для антиблокировочной системы тормозов Lada Granta.

Ряд компаний также сообщили о приостановке отгрузок и/или производства автомобилей в России. Это Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus. Допускает приостановку производства ввиду задержек в поставках комплектующих Nissan.