ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 21%

ПСБ запускает накопительный счет «Безлимитный». Максимальная доходность по накопительному счету составляет 21% годовых* для сумм от 5 000 рублей. Проценты по накопительному счету «Безлимитный» начисляются на сумму минимального остатка в течение процентного периода и выплачиваются в последний календарный день месяца. Пополнять и снимать денежные средства можно без ограничений и без потери накопленного дохода.

Также ПСБ предложил розничным клиентам новый вклад «Щедрый процент» с доходностью до 18,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 000 рублей. У клиентов есть возможность разместить средства в рублях на срок 32, 91 или 181 день по ставке от 17% до 18,5% годовых** в зависимости от срока, пополнение или частичное снятие средств не предусмотрено. Доход выплачивается в конце срока действия вклада.

«После повышения Банком России ключевой ставки до 20% интерес населения к сберегательным продуктам увеличился. Люди изучают более доходные варианты размещения свободных средств, которые бы защитили сбережения от инфляции. Новый вклад от ПСБ позволяет зафиксировать привлекательную ставку при относительно коротком сроке размещения. Для более гибкого управления финансами мы предлагаем накопительный счет «Безлимитный», который обеспечивает существенный доход без ограничений по пополнению или снятию средств», — отметила руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.