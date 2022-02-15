«Авторадио Вологда» запускает проект «АВТОЛЕДИ 2022»!

Если вам уже исполнилось 18 лет и вы мечтаете управлять автомобилем, но водительских прав еще нет?



Тогда срочно отправляйте сообщение с текстом «АВТОЛЕДИ» в сообщения официальной группы

«Авторадио Вологда» https://vk.com/avtoradio35 (16+) или на Авторадийный whatsApp по номеру 8-921-681-106-1 и, возможно, именно вы примете участие в проекте «АВТОЛЕДИ 2022»!

Главный приз – обучение в автошколе «Водитель Авто».



Успейте подать заявку до 18 февраля. Старт проекта 21 февраля в эфире «Авторадио Вологда» на 106,1 FM!