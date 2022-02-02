Альфа-Банк открыл в Вологде офис будущего

Альфа-Банк открыл в Вологде отделение, которое начало работу в формате phygital. Это первый в Вологде подобный офис нового типа, сочетающий комфортное физическое общение и самые передовые цифровые технологии. Вологжане уже по достоинству оценили работу нового офиса.

«Мы очень рады, что в Вологодской области появился Альфа-Банк. В сумасшедшем, очень технологичном формате, но в то же время он сделан специально для людей. Чтобы им было удобно приходить сюда, общаться с менеджерами банка и получать самые лучшие услуги», — сказал на церемонии открытия региональный управляющий Альфа-Банка в Вологодской области Михаил Сахно.

Пространство нового офиса больше напоминает коворкинг или стильное кафе с большими окнами. Уже на входе клиентов встречает терминал, который распознает человека по Face ID.

Это экономит время для регистрации клиента в электронной очереди, и человеку остается только выбрать операцию, которую необходимо совершить в банке. Если клиент не зарегистрирован в информационной системе Альфа-Банка, ему необходимо скачать приложение Альфа-Мобайл и ввести туда свою фотографию. Любой сотрудник банка с удовольствием поможет разобраться в приложении.

В офисе банка есть несколько зон. При этом клиент сам выбирает, в какой из зон ему будет удобней общаться с менеджером банка — будь то мягкий удобный диван, столики для переговоров или отдельная переговорная комната. Есть также отдельная комната с банкоматом для тех, кто не желает, чтобы проводимые операции могли видеть другие клиенты банка. Есть даже отдельная зона для любителей селфи — фитостена, где любой посетитель может сделать фото на память.

Вологжане смогут оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении можно оформить дебетовую и кредитную карты, а также получить выгодные ставки по кредитам, в том числе и ипотечным продуктам. Также действует ипотечное предложение на любое жилье. Предприниматели смогут открыть расчетный счет, оформить кредит, подключить эквайринг или получить консультацию специалиста.

«Мы приняли решение заходить в новые города, и Вологодская область стала одной из первых, где мы открылись. Банк активно развивается и прирастает новыми офисами. В Вологде открылся 125-й по счету офис такого формата. Это офис для общения, сюда можно прийти с семьями, а можно — с коллегами, здесь удобно провести встречу. Обслуживать клиентов будут наши любимые „звездочки“, которых мы бережно отбираем и обучаем. Будем очень рады видеть вас, ваших коллег и друзей в нашем офисе», — сказала руководитель департамента развития сети Альфа-Банка Елена Тятенкова.

Первый вологодский phygital офис Альфа-Банка alfabank.ru расположен по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 5.

Отделение работает:

понедельник — пятница 9:00 — 18:00

суббота, воскресенье — выходной

Зона банкоматов работает круглосуточно.