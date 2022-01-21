Пишите письма: новогодние волшебники ушли в сеть

21.01.2022 [Новости компаний]

Современные Деды Морозы идут в ногу со временем. На 25% в этом декабре вырос спрос на виртуальную почту, сайты и личные соцсети волшебников, по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные big data по входящему интернет-трафику в этих каналах связи.

Всего абоненты МегаФона - пользователи с разных концов страны - потратили на письма с желаниями 106 тысяч Мегабайт, что сравнимо с 300 тысячами писем по электронной почте. Основной трафик шел со смартфонов и вырос до 93% по сравнению с прошлогодними 77%. 

По традиции россияне писали заветные онлайн-пожелания накануне Нового года: 27 и 31 декабря. Самыми активными отправителями оказались не только жители мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара и Нижний Новгород, но и Мурманска, Архангельска, Вологды, Ярославля и Костромы. Письма и просьбы из этих регионов составили 45% всего интернет-трафика.

Самыми популярными по исполнению желаний стали Дед Мороз из московской усадьбы в парке «Кузьминки» (46 тысяч Мегабайт), Дед Мороз из Великого Устюга (24 тысячи Мегабайт) и Снегурочка из Костромы (19 тысяч Мегабайт). Также в пятерку рейтинга попали потомок великанов алангасаров Тол Бабай из Удмуртии (9 тысяч Мегабайт) и татарский «зимний дед» Кыш Бабай (8 тысяч Мегабайт).

А вот в гости к любимым сказочным героям приезжали в основном жители соседних регионов. Так, на экскурсию в терем Снегурочки в Костроме чаще других заглядывали ярославцы, москвичи, ивановцы, вологжане и владимирцы. А в главную вотчину - к Деду Морозу в Великий Устюг добрались  кроме москвичей, нижегородцы, петербуржцы и архангельцы. 

Тэги: Мегафон

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