Где вологжане встретили Новый год

14.01.2022 [Новости компаний]

Около 10% вологодских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Архангельск и соседний Ярославль.

Всего за время праздничных дней вологжане проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 84 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в теплых странах — каждый четвертый международный турист из Вологды побывал в Египте, Турции или Белоруссии. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния — около 2% путешественников посетили ОАЭ, Доминикану и Мальдивские острова.

Оставшись дома, вологжане также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили свыше 13 тысяч международных звонков — на 25% больше, чем годом ранее. Помимо стран СНГ, поздравления улетели в Великобританию, США и Германию.

Более 500 Терабайт абонентов МегаФона в Вологде и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 41%. Вологжане начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов — с 17:00 часов 31 декабря.

Пик голосовых пожеланий пришелся на первый час нового года. Всего абоненты МегаФона в Вологодской области проговорили в новогоднюю ночь свыше 25 млн минут, что равняется непрерывным разговорам на протяжении 48 лет и ответили почти на 1 млн входящих звонков-поздравлений.

 

Тэги: Мегафон

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