Как начать новый год с новой работы?

Крупнейшее молочное предприятие Северо-запада объявило о наборе сотрудников

Мы часто обещаем себе начать новую жизнь с понедельника. Или с начала месяца. Или с Нового года.

Знакомая ситуация? Чувствуете, что пришло время что-то менять? Тогда предложение компании «Северное Молоко» точно для вас.

Предприятие открывает новый современный логистический центр и объявляет о наборе сотрудников.

Возможно, это предложение как раз для вас!

Звоните по телефону (8172) 707-505