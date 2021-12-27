Банк, который всегда поддержит

Почему ПСБ — это оптимальный выбор для предпринимателей, которые хотят развивать своё дело и добиваться высоких результатов?

Какие услуги наиболее выгодны для бизнеса? И что банк предлагает сегодня, чтобы приносить бизнесу ещё больше пользы? На наши вопросы отвечает региональный директор Вологодского операционного офиса ПСБ Анатолий Мариничев.

— Анатолий Дмитриевич, завершается 2021 год. Для экономики Вологодской области он оказался лучше, чем 2020-й, но всё равно был непростым, особенно его вторая половина. Многие предприниматели продолжают испытывать трудности из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений. Какую помощь оказывает им ваш банк?

— Поддержка малого и среднего предпринимательства — это стратегическая задача для ПСБ. Поэтому банк сразу стал активным участником всех ключевых государственных программ, которые были разработаны, чтобы помочь бизнесу.

Мы уже оказываем адресную помощь по новой программе ФОТ 3.0, в рамках которой предприниматели из наиболее пострадавших сфер — их перечень определён правительством России — могут получить льготные кредиты.

Они выдаются по ставке 3% на срок до полутора лет, а сумма кредита достигает 10 миллионов рублей. Причём первые полгода погашать кредит не нужно, то есть ставка сначала составляет 0%.

— Есть и другие формы поддержки предпринимательства?

— Да. Банк продолжает выдавать кредиты по программе льготного кредитования по постановлению правительства № 1764 — когда заёмные средства по ставке 6% получают те субъекты МСП, которые заняты приоритетными для государства сферами: сельским хозяйством, строительством, перерабатывающим производством, туризмом, здравоохранением и т. д. Они могут получить до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств компании и до 2 миллиардов — на инвестиционные цели. Причём срок кредитования очень длительный — до 10 лет.

Обе формы поддержки востребованы у предпринимателей Вологодской области. Они позволяют бизнесу заметно уменьшить объём финансовых обязательств, сократить расходы, сохранить рабочие места и направить высвободившиеся средства на развитие, чтобы осваивать новые ниши и рынки.

Кроме того, мы активно сотрудничаем с Фондом развития промышленности и Фондом моногородов в рамках их программ поддержки, что позволяет оказывать дополнительную помощь региональному бизнесу.

— Из-за пандемии многие банковские услуги ушли «в онлайн». У ПСБ та же ситуация?

— Пандемия ускорила переход наших финансовых услуг в сферу онлайн. Однако курс на цифровизацию был взят гораздо раньше, и мы уверенно двигаемся по нему уже давно.

— Цифровизация финансовых продуктов — это хорошо или плохо для бизнеса?

— Однозначно хорошо, ведь теперь всё делается гораздо быстрее, а клиенту стало удобнее получать те или иные услуги: серьёзно сократились сроки рассмотрения заявок и их одобрения, изучения документов и выдачи кредитов. Многими услугами можно пользоваться, находясь дома или в офисе. Не нужно приезжать в банк, не надо беспокоиться о сохранности наличных денежных средств и т. д. Клиенты ПСБ получают полноценное комплексное обслуживание, даже если они находятся за сотни километров от нашего офиса. Это, безусловно, положительно сказывается на качестве ведения бизнеса.

Цифровизация предоставляет гораздо более широкий спектр возможностей, поэтому сейчас она является ключевым фактором эволюции бизнес-модели ПСБ.

Мы продолжаем последовательно расширять линейки услуг в цифровом формате — совершенствуем уже имеющиеся, вводим новые, «цифровизируем» сложные операции: вексельные сделки, процесс ипотечного кредитования, факторинг и другие.

При этом и у юридических, и у физических лиц по-прежнему остаётся выбор: пользоваться финансовыми продуктами банка «на дистанции» или общаться непосредственно с офис-менеджерами.

— Многие пользователи хвалят мобильный банк ПСБ — люди считают, что это приложение очень удобное в использовании: простое и в то же время эффективное. Вы планируете совершенствовать его дальше?

— Действительно, нам часто приходят позитивные отзывы о нашем мобильном приложении. Одна из отличительных его особенностей — интуитивно понятная и быстрая навигация. Практически любая операция в мобильном банке ПСБ выполняется за минимальное количество шагов. Многие финансовые продукты можно быстро оформить, не выходя из телефона.

Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и совершенствуем мобильный банк. Будем продолжать делать это и в дальнейшем. Ключевая задача — максимально расширить возможности для клиентов.

— Какие новые финансовые продукты для предпринимателей разработаны банком за последнее время?

— Прежде всего, хотелось бы привести в качестве примера уникальное устройство «электронный инкассатор». Оно выполняет множество полезных функций: автоматически пересчитывает купюры, определяет их подлинность, круглосуточно зачисляет наличные средства на расчётный счёт, формирует детализированную отчётность — и всё в онлайн-режиме. Выручку в аппарат можно вносить в любое время неограниченное количество раз. Вся наличность упаковывается, страхуется, за всеми операциями ведётся удалённый мониторинг. При этом ПСБ осуществляет сервисное обслуживание и инкассацию устройств по мере их наполнения.

Нашим клиентам не нужно больше оставлять деньги в кассах на ночь, тратить время и силы на заполнение ведомостей, квитанций и остальных документов, ждать приезда инкассаторов или самостоятельно везти наличность в банковский офис. Более того, одно такое устройство может обслуживать сразу несколько компаний.

Ещё один пример — это корпоративные карты ПСБ. Все их держатели автоматически становятся участниками программы лояльности банка и получают скидки и бонусы при оплате товаров и услуг наших бизнес-партнёров. Это не только очень удобно, но и позволяет экономить значительные суммы денег.

Мы планируем дальше развивать и совершенствовать процедуры онлайн-кредитования. И в настоящий момент предоставляем овердрафт на 5 лет. Хотим увеличить максимальные суммы кредитов, чтобы предприятия Вологодской области смогли реализовывать более крупные и амбициозные инвестиционные проекты на территории региона.

— Что бы вы хотели бы сказать нашим читателям и всем клиентам банка?

— Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья — сейчас это особенно актуально, удачи и успехов в начинаниях, неуклонного и стабильного развития бизнеса.