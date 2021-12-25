СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги работы в Вологде: уже 55% заказов лекарств делают в интернете

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек в России, рассказала о первых результатах работы в Вологде. Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ начал работать в городе в июле 2021 года, с этого момента уже тысячи вологжан воспользовались сервисом, 55% покупателей выбирают доставку и самовывоз.
Сейчас жители города могут сделать заказ на сайте или в приложении, а также получить его удобным способом – курьерской доставкой или самовывозом. К концу декабря в городе будут работать 43 точки самовывоза – собственный хаб компании и партнерские аптеки.
В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника – всего более 12 000 позиций. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом.
Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:
- Мы рады начать работу в Вологде в 2021 году. Жители города активно пользуются сервисом: с момента запуска тысячи вологжан сделали заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Благодаря широкому ассортименту все необходимое можно купить в одном месте и получить заказ удобным для клиента способом – с доставкой или самовывозом.
Сергей Нечаев, управляющий Вологодским отделением ПАО Сбербанк:
- Услуга доставки безрецептурных лекарств на дом очень востребована у жителей города. Она экономит время, также этот формат безопаснее по сравнению с обычным визитом в аптеку. Благодаря интеграции с другими сервисами экосистемы Сбера покупки в СБЕР ЕАПТЕКЕ становятся еще удобнее и выгоднее: так, для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ действует бесплатная доставка, а для авторизации в личном кабинете можно использовать Сбер ID. С середины декабря за заказы в СБЕР ЕАПТЕКЕ можно рассчитаться бонусами от СберСпасибо.
СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 75 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает более чем в 70 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Пермский край, Башкирию, Республику Татарстан, Республику Мордовию, Кузбасс. Ежемесячно сервисом пользуется более 11 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше, чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).