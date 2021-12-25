СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги работы в Вологде: уже 55% заказов лекарств делают в интернете

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек в России, рассказала о первых результатах работы в Вологде. Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ начал работать в городе в июле 2021 года, с этого момента уже тысячи вологжан воспользовались сервисом, 55% покупателей выбирают доставку и самовывоз.

Сейчас жители города могут сделать заказ на сайте или в приложении, а также получить его удобным способом – курьерской доставкой или самовывозом. К концу декабря в городе будут работать 43 точки самовывоза – собственный хаб компании и партнерские аптеки.

В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника – всего более 12 000 позиций. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

- Мы рады начать работу в Вологде в 2021 году. Жители города активно пользуются сервисом: с момента запуска тысячи вологжан сделали заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Благодаря широкому ассортименту все необходимое можно купить в одном месте и получить заказ удобным для клиента способом – с доставкой или самовывозом.

Сергей Нечаев, управляющий Вологодским отделением ПАО Сбербанк:

- Услуга доставки безрецептурных лекарств на дом очень востребована у жителей города. Она экономит время, также этот формат безопаснее по сравнению с обычным визитом в аптеку. Благодаря интеграции с другими сервисами экосистемы Сбера покупки в СБЕР ЕАПТЕКЕ становятся еще удобнее и выгоднее: так, для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ действует бесплатная доставка, а для авторизации в личном кабинете можно использовать Сбер ID. С середины декабря за заказы в СБЕР ЕАПТЕКЕ можно рассчитаться бонусами от СберСпасибо.