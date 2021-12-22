Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в большинстве регионов России

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике, Вологодской области. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, сейчас доля мессенджера составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в Вологодской области в 2 раза. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место в Вологодской области также принадлежит Telegram c долей 57%, при этом трафик вырос за год на 30%. Второе место у WhatsApp с долей 32%, которая за год сократилась почти на 18%. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 7%. В прошлом году на него приходилось 18% трафика.

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