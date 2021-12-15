МегаФон предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи

15.12.2021 [Новости компаний]

МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ.

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

Финтех сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга МегаФона, дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL («Buy now, pay later» / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — российский финтех-провайдер, специализирующийся на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании широкого спектра процессинговых услуг на платежном рынке. ЦФТ представлен на рынке такими брендами, как: система платежных сервисов «Золотая Корона», независимый процессинговый центр «КартСтандарт», межбанковская платформа интернет-банкинга Faktura.ru, Федеральная система «Город». Компания входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на Российском рынке. https://cft.group/

 

Тэги: Мегафон

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