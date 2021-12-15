Россельхозбанк запускает «детские» дебетовые карты

С 1 декабря 2021 года Россельхозбанк вводит возможность открытия отдельного счета и выпуска дебетовой карты для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Дебетовая карта может быть выпущена отдельно, либо в рамках зарплатного проекта.

Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка. По функционалу карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможности стандартной дебетовой карты.

Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.