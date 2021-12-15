Россельхозбанк запускает «детские» дебетовые карты

15.12.2021 [Новости компаний]

С 1 декабря 2021 года Россельхозбанк вводит возможность открытия отдельного счета и выпуска дебетовой карты для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Дебетовая карта может быть выпущена отдельно, либо в рамках зарплатного проекта.

Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка. По функционалу карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможности стандартной дебетовой карты.

Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.

«Россельхозбанк — «семейный» банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативой наличным для карманных расходов. «Своя карта» от Россельхозбанка дает подростку возможность безналичного расчета в магазинах, кафе, общественном транспорте и т. д., а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», — рассказала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

 

Тэги: банки

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