МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России

09.12.2021 [Новости компаний]

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.

Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», — сообщил Василий Номоконов, член правления — исполнительный директор СИБУРа.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «СИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE — это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», — комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.

Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов — это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны традиционную радиосвязь, а с другой стороны — чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства, и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi — это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи СИБУРа», — сообщил Игорь Тютрин, руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру. В 2017 году СИБУР объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов.

 

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