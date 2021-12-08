Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Вологде

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцетей в Вологде, обогнав Instagram. Первое место занимает «ВКонтакте», третье — Instagram, на четвертом — «Одноклассники». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос на 52%. На долю «ВКонтакте» приходится 51,8% потребляемого трафика, далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 21,7% и `19,9% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился в 3,5 раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 68%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» — ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.

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