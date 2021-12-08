Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Вологде

08.12.2021 [Новости компаний]

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцетей в Вологде, обогнав Instagram. Первое место занимает «ВКонтакте», третье — Instagram, на четвертом — «Одноклассники». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос на 52%. На долю «ВКонтакте» приходится 51,8% потребляемого трафика, далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 21,7% и `19,9% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился в 3,5 раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 68%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» — ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

 

Тэги: Мегафон

ТОП НЕДЕЛИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек

Похожие новости

Бабушки и дедушки в Вологодской области стали активнее осваивать digital

За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 10%

880
0

Как вологжане снимают уровень тревоги в Хэллоуин

Выяснилось, что каждый второй зритель в Вологде интересуется мрачными сказками

1815
0

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

Закрытие сделки планируется до конца 2021 года

943
0

МегаФон автоматизировал заполнение таможенных деклараций для посылок с AliExpress Россия

Сервис «Мобильный ID» теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране — AliExpress Россия. Решение МегаФона позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

923
0

Вахтовики-абоненты МегаФона могут бесплатно «заморозить» услуги связи

Абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер

777
0

МегаФон определил популярные книги, которые читают вологжане

О том, какие жанры и произведения стали востребованы у вологжан в электронном формате, рассказали специалисты МегаФона. Выводы сделаны на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года.

710
0

Вологжане изменили свои туристические предпочтения

Жители региона стали реже ездить за границу  

1410
0

Российская компания инвестирует $100 млн в развитие мобильной связи в Узбекистане и создала Digital Holding

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП.

689
0

МегаФон придумал, как вологжанам сэкономить 8 000 рублей в год на подписках

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку «МегаФон Плюс».

1258
0

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Для подключения достаточно обратиться в офис компании и предъявить студенческий билет

765
0

Не только тетради: какие гаджеты возьмут с собой 1 сентября вологодские школьники

В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung

1340
0

МегаФон назвал топ-5 любимых фильмов вологжан

Ко дню российского кино аналитики МегаФона вычислили, какие фильмы больше всего полюбились зрителям Вологодского региона

732
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Вологде
Пострадавшему от пандемии бизнесу дадут новый льготный кредит
В Череповце троих вахтовиков осудили за серию краж из одного супермаркета
Вологодские депутаты увеличили пособия на детей-сирот до прожиточного минимума
С череповецкого предпринимателя взыскали 40 тысяч рублей за продажу контрафактного набора игрушек «Три кота»
Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5390
0
08.12.2021 [БлогоVO]

Встретила в белозерской газете 1957 года заметку о Джамиле Бухиред. Стало интересно, за что бедную девушку приговорили к смерти

145
0
08.12.2021 [Обзор Прессы]

Во славу Отечества: пионеры Русской Америки

182
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика