Лучшего специалиста и лучшие цифровые решения по охране труда выберут в России

22.11.2021 [Новости компаний]

Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» проводит два конкурса: «Лучший специалист по охране труда» и «Лучшие цифровые решения по охране труда».

Конкурс «Лучший специалист по охране труда» направлен на повышение статуса специалиста по охране труда, подтверждение его квалификации и предоставление дополнительных возможностей для карьерного роста и профессионального развития, развитие кадрового потенциала в области охраны труда, стимулирование инициативы специалиста по охране труда к поиску и внедрению новых инструментов и технологий в области охраны труда и здоровья, методов работы, привлечение общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе.

В свою очередь конкурс «Лучшие цифровые решения по охране труда» проводится в целях стимулирования цифровизации процессов охраны труда в организациях, развития цифровых решений в области охраны труда, предоставления организациям информации о существующих и проверенных цифровых решениях в области охраны труда, возможности к дальнейшему их внедрению в рамках цифровизации процессов системы управления охраной труда.

Узнать условия участия и подать заявку можно на сайтах: 

https://eisot.creatium.site/bestcpecOT

https://eisot.creatium.site/best-digital

 

Тэги: конкурсы, лучший специалист

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