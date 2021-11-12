Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство

12.11.2021 [Новости компаний]

Традиционный период распродаж – Чёрная пятница — стартует на онлайн-платформе Своё Фермерство уже сегодня и продлится до конца месяца. Пользователям площадки и посетителям крупнейшего сельскохозяйственного маркетплейса доступны несколько тысяч акционных предложений в десятках категорий.

К Чёрной пятнице каждый третий продавец платформы установил скидки на свою продукцию. В категории «Сельхозтехника» представлены более 100 предложений со скидками до 18 %. Такую популярную модель трактора как «Кировец» К-742М производства Петербургского Тракторного Завода от поставщика ООО ПТЦ «Кировец-Уфа» можно приобрести с дисконтом 5%. Аналогичная скидка распространяется и на не менее известный трактор МТЗ «Беларус-82.1. Поставщик ООО «БДТ-АГРО» установил скидки до 12% на почвообрабатывающее оборудование – бороны, а также скидку 18% на культиваторы для предпосевной обработки почвы.

В категории «Семена» представлено более 300 товаров со скидками. Посетителям маркетплейса со значительным дисконтом доступны семена подсолнечника, сои, горчицы, рапса, ячменя, ржи, пшеницы, а также овощей. Свои лучшие селекционные достижения представили отечественные НИИ, а также сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и другие сельхозпредприятия. Максимальный размер скидки на товары данной категории составляет 40%.

В категории «Средства защиты растений» представлено более 400 товаров со скидками. Каждый четвёртый товар в этом разделе доступен пользователям маркетплейса Своё Фермерство с дисконтом. Так, продукцию поставщика ООО «ФЭС-Агро» в период распродаж можно приобрести с дисконтом до 15%, а на некоторые товарные позиции ООО «ШАНС-ТРЕЙД» действует скидка до 45%.

В число лидеров по количеству скидок также вошли такие категории как зерно, удобрения, корма, сельскохозяйственные животные. Всего же на площадке представлено более 10 000 предложений со скидками, и их количество увеличивается каждый день.

«Первую масштабную распродажу на Своё Фермерство мы провели год назад. Участниками Чёрной пятницы 2020 года стали лидеры сельскохозяйственного машиностроения, выставившие на маркетплейсе популярные модели тракторов со скидками. В этом году мы пошли дальше и пригласили к участию в Черной пятнице поставщиков маркетплейса во всех товарных категориях. Период распродаж - это прекрасная возможность для пользователей маркетплейса приобрести действительно нужные товары для сельского хозяйства со значительным дисконтом, а отсутствие комиссий со стороны маркетплейса и возможность заключить сделку напрямую с поставщиком сделают процесс покупки еще проще», – отметила руководитель центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова

Быстро найти товары со скидками в нужной категории пользователям маркетплейса позволит удобный фильтр «Скидка», а также специальный значок «Чёрная пятница», установленный на акционных товарах. Некоторые скидочные предложения попадут также и на главную страницу маркетплейса.

Маркетплейс Своё Фермерство был запущен год назад, и за этот период на площадке стали доступны сотни тысяч товаров в 17 востребованных категориях: сельхозтехника, семена, удобрения, средства защиты растений, агрохимия, ГСМ и другие.

Более 6 тысяч поставщиков и производителей продукции для сельского хозяйства представляют свои товары на маркетплейсе Своё Фермерство.

Тэги: Россельхозбанк

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны

Похожие новости

Вологодский центр развития бизнеса Россельхозбанка назвал самые востребованные обращения в окно МФЦ

На территории банковского отделения Россельхозбанка в г. Вологда, по адресу ул. Петина д.4 продолжает осуществлять свою работу первое окно МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг)

916
0

Россельхозбанк предлагает более 100 типовых проектов ИЖС

Сельская ипотека значительно снизила финансовую нагрузку заемщикам, которые решили построить жилой дом. Вместо средней стандартной ставки по рынку в размере 8-11% годовых клиент Россельхозбанка по сельской ипотеке оплачивает проценты по ставке от 2,7% годовых.

1283
0

Россельхозбанк продлил действие специального предложения по потребительским кредитам, приуроченного к юбилею Банка

Теперь в рамках специального предложения ставки по потребительскому кредиту составляют от 5,7% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей в зависимости от цели кредитования и категории клиента. Кредит выдается на срок до 7 лет.

1066
0

Чат-бот от Россельхозбанка поможет пользователям оформить кредитные продукты через соцсети и мессенджеры

При выборе кредита информация из чат-бота может быть автоматически передана в банковские системы, благодаря этому пользователю не потребуется заполнять данные повторно

896
0

Пользователи мобильного банка РСХБ смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей

В декабре 2020 года Россельхозбанк запускает для клиентов – физических лиц сервис оплаты товаров, работ и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП)

1053
0

В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей

Кражи произошли в октябре и декабре 2016 года

5900
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кичменгско-Городецком районе осудили пенсионера, который забил собутыльника тростью
Вологжане одержали первую победу в новом сезоне Спортмастер-Юниорлиги по мини-футболу
Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство
Жительница Череповца купила поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса
В выходные Вологодскую область ждут осадки и похолодание
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
Постковидную депрессию можно вылечить
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5452
0
12.11.2021 [БлогоVO]

У жителей Чагоды возникает все больше вопросов о ходе работ по реконструкции магистральных водоводов

146
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

219
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика