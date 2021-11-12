Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство

Традиционный период распродаж – Чёрная пятница — стартует на онлайн-платформе Своё Фермерство уже сегодня и продлится до конца месяца. Пользователям площадки и посетителям крупнейшего сельскохозяйственного маркетплейса доступны несколько тысяч акционных предложений в десятках категорий.

К Чёрной пятнице каждый третий продавец платформы установил скидки на свою продукцию. В категории «Сельхозтехника» представлены более 100 предложений со скидками до 18 %. Такую популярную модель трактора как «Кировец» К-742М производства Петербургского Тракторного Завода от поставщика ООО ПТЦ «Кировец-Уфа» можно приобрести с дисконтом 5%. Аналогичная скидка распространяется и на не менее известный трактор МТЗ «Беларус-82.1. Поставщик ООО «БДТ-АГРО» установил скидки до 12% на почвообрабатывающее оборудование – бороны, а также скидку 18% на культиваторы для предпосевной обработки почвы.

В категории «Семена» представлено более 300 товаров со скидками. Посетителям маркетплейса со значительным дисконтом доступны семена подсолнечника, сои, горчицы, рапса, ячменя, ржи, пшеницы, а также овощей. Свои лучшие селекционные достижения представили отечественные НИИ, а также сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и другие сельхозпредприятия. Максимальный размер скидки на товары данной категории составляет 40%.

В категории «Средства защиты растений» представлено более 400 товаров со скидками. Каждый четвёртый товар в этом разделе доступен пользователям маркетплейса Своё Фермерство с дисконтом. Так, продукцию поставщика ООО «ФЭС-Агро» в период распродаж можно приобрести с дисконтом до 15%, а на некоторые товарные позиции ООО «ШАНС-ТРЕЙД» действует скидка до 45%.

В число лидеров по количеству скидок также вошли такие категории как зерно, удобрения, корма, сельскохозяйственные животные. Всего же на площадке представлено более 10 000 предложений со скидками, и их количество увеличивается каждый день.

«Первую масштабную распродажу на Своё Фермерство мы провели год назад. Участниками Чёрной пятницы 2020 года стали лидеры сельскохозяйственного машиностроения, выставившие на маркетплейсе популярные модели тракторов со скидками. В этом году мы пошли дальше и пригласили к участию в Черной пятнице поставщиков маркетплейса во всех товарных категориях. Период распродаж - это прекрасная возможность для пользователей маркетплейса приобрести действительно нужные товары для сельского хозяйства со значительным дисконтом, а отсутствие комиссий со стороны маркетплейса и возможность заключить сделку напрямую с поставщиком сделают процесс покупки еще проще», – отметила руководитель центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова

Быстро найти товары со скидками в нужной категории пользователям маркетплейса позволит удобный фильтр «Скидка», а также специальный значок «Чёрная пятница», установленный на акционных товарах. Некоторые скидочные предложения попадут также и на главную страницу маркетплейса.

Маркетплейс Своё Фермерство был запущен год назад, и за этот период на площадке стали доступны сотни тысяч товаров в 17 востребованных категориях: сельхозтехника, семена, удобрения, средства защиты растений, агрохимия, ГСМ и другие.

Более 6 тысяч поставщиков и производителей продукции для сельского хозяйства представляют свои товары на маркетплейсе Своё Фермерство.