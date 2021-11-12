Почему Шкоду в Вологде лучше покупать у официального дилера?

Почему имеет смысл покупать Шкоду у официального дилера?

Большой выбор. Самые популярные модели во всех комплектациях. Поклонники чешских автомобилей ŠKODA знают, что этот производитель давно взял курс на внедрение новых технологий. Мощные кроссоверы, комфортные универсалы – модельный ряд знаменитой марки постоянно пополняется актуальными новинками.

Кредит на выгодных условиях и Trade-in. В нашем автосалоне Вы можете приобрести автомобиль в кредит или в лизинг. А программа Trade-in позволит пересесть в новую машину, не обременяя себя вопросами продажи уже имеющегося автомобиля, и серьезно сэкономить на покупке.

Выгодные цены и спецпредложения. Как официальный дилер в Вологде мы предлагаем оптимальную стоимость на все автомобили. А регулярные акции и спецпредложения позволяют нашим клиентам дополнительно сэкономить не только на покупке, но и на сервисных услугах. Не стоит вестись на «выгодные» предложения серых дилеров, это может повлечь за собой ряд проблем при покупке и после покупки – выбирайте Официального дилера!

Тест-драйв. Выберите тот автомобиль, который действительно Вам подходит. Выберите тот автомобиль, который действительно Вам подходит и опробуйте новые модели в движении. Вы можете записаться на тест-драйв на любое удобное время любым удобным способом.

Сервисное обслуживание. Качественный ремонт и комплексное гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание.

Аксессуары и запчасти Шкода. Большой выбор комплектующих от производителя с возможностью замены или установки в нашем сервисном центре.

Дополнительные услуги. «Гарантия мобильности», выгодные программы страхования, особые условия для корпоративных клиентов. Уютные зоны ожидания; детская зона, а ещё кофе и чай за наш счёт – мы продумали все нюансы для вашего спокойствия и комфорта.

Заинтересовало наше предложение? Позвоните нам по телефону, указанному ниже, закажите обратный звонок или посетите наш дилерский центр лично. Наши консультанты помогут Вам сделать оптимальный выбор и учтут все ваши пожелания.

Наш адрес: г. Вологда, ул. Северная., д. 25

Запись по телефону: + 7 (8172) 28-20-00

E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru

Сайт: https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form

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