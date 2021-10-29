Как вологжане снимают уровень тревоги в Хэллоуин

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Вологодской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали ужасы, которые могли бы стать реальностью и мрачный фольклор, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у вологжан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство вологжан охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Вологодской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* (18+) или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы» (18+). В фильмах лидером просмотров стала морская драма «Синяя бездна 2» (16+), которая увлекла более 3% аудитории.

В целом вологодские зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 450 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Вологодской области:

Топ-10 хорроров

- Синяя бездна 2 (16+)

- Поворот не туда: Наследие (18+)

- Голем: Начало (18+)

- Проклятие Спящей красавицы (16+)

- Брешь (18+)

- Страшные истории для рассказа в темноте (16+)

- Веном (16+)

- Дом, который построил Джек (18+)

- Джунгли (18+)

- Молчание ягнят (18+)

Топ-10 сериалов в категории ужасы

- Противостояние* (18+)

- Ходячие мертвецы (18+)

- Чепелуэйт* (18+)

- Хелстром (18+)

- Страна Лавкрафта (18+)

- 30 сребреников* (18+)

- Кусь (18+)

- Сумеречная зона* (18+)

- Страшные сказки: Город ангелов (16+)

- Земля монстров* (18+)

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ