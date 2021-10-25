В Вологде в пожаре погибла женщина

В Вологде случился в пожар в квартире на улице Конева. В огне погибла женщина. Сообщение о происшествии поступило 2 часа 30 минут.

Квартира, где произошла трагедия расположена на 3 этаже девятиэтажного жилого дома 1989 года постройки. Собственником оказалась женщина 1963 года рождения, она же не смогла выбраться из огня. Кроме этого, 3 человека были выведены пожарными спасательного устройства по лестничным маршам. 4 человека вышли из дома самостоятельно. Причина пожара пока неизвестна.

"Площадь пожара 5 квадратных метров. Огнем повреждена мебель, внутренняя отделка комнаты закопчена по всей площади. В ликвидации задействовано 7 единиц техники, 22 человека личного состава", - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.