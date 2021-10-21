Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде

Как найти проверенный, надежный автомобиль с пробегом по разумной цене?

Таким вопросом ежемесячно задаются порядка 5000 жителей Вологодской области. И многие из них так и не могут найти ответ на этот вопрос, потому что на 80% предложение сформировано частниками и перекупами, что создает риски купить «кота в мешке», со смотанным пробегом и без всяких гарантий.

Порядка 2-х лет федеральная компания «Автохолдинг РРТ» активно стремится легализовать процесс покупки подержанного автомобиля под отдельным направлением «РРТ-Автомаркет». На текущий момент «РРТ-Автомаркет» ежемесячно продает на территории Вологодской области более 500 автомобилей.

Но пришло время для нового этапа – открытие полноценного дилерского центра продаж автомобилей с пробегом «РРТ-Автомаркет» по адресу г. Вологда, Окружное шоссе, 69.

Что представляет из себя новый центр продаж автомобилей с пробегом, рассказал директор «Автохолдинга РРТ» в Вологдe Виталий Тараканов:

«Это крупнейшая не только в Вологодской области, но и на всем Северо-западном федеральном округе площадка по продаже, обмену и выкупу автомобилей с пробегом. Аналогов у нее просто нет. 2 гектара земли для размещения проверенных автомобилей с пробегом, позволяющая вместить до 1000 машин. Огромный шоу-рум, где работают 50 грамотных специалистов отдела продаж, которые позволят вам выбрать автомобиль с проверенной историей владения».

По итогам 2020 года вологодский «РРТ-Автомаркет. Центр продаж автомобилей с пробегом» получил премию «Автодилер Года» в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом». Премия «Автодилер Года» вручается ежегодно наиболее передовым, по мнению экспертов, дилерским центрам и холдингам в сфере организации продаж и сервиса. Число участников конкурса достигает нескольких сотен. На основе анализа их деятельности эксперты агентства «АВТОСТАТ» и Аvito Авто определяют лидеров рынка.

Виталий Тараканов, директор «Автохолдинга РРТ» в Вологдe:

«Для нашей компании это, безусловно, очень высокое достижение и очень высокая планка. При открытии центра продаж б/у автомобилей наша компания ставит основные цели:

Диагностика автомобилей с пробегом.

Для диагностики автомобилей разных марок с пробегом используется самое современное диагностическое оборудование, у нас профессиональные мультисканы и обученныe сотрудники – это важно для сохранения нашей репутации. У нас заключeн договор с «Автотекой» (сервис проверки автомобилей по VIN), что позволяeт нам видеть всю историю обслуживания и ремонтов на конкретном автомобиле, в том числе в результате ДТП.

Процесс диагностики проводится бесплатно для клиента и требует всего лишь 1 час времени. Все обнаруженные недостатки фиксируются и отражаются в договорe купли-продажи.

Юридическая чистота сделки.

Одно дело покупать у стороннего физического лица, другое – у официального автоцентра. Во-первых, в договоре фиксируются все выявленные недостатки по автомобилю, чтобы сделать сделку максимально прозрачной и описать все возможные риски для нас и для клиента. Во-вторых, сохраняются все гарантийные обязательства, предусмотренные заводом-изготовителем. В-третьих, в случае возникновения каких-либо проблем в дальнейшей эксплуатации автомобиля, «РРТ Автомаркет» готова брать на себя денежные траты и даже возможный возврат автомобиля – мы дорожим своей репутацией и клиентом.

Техническая подготовка принятых автомобилей с пробегом.

Каждый автомобиль после приемки проходит полную химчистку салона и багажника. Проводится ремонт подвески, тормозных механизмов и рулевой системы – это избавляет будущего владельца от дополнительных финансовых трат после покупки. Оценить качество автомобиля можно при проведении тестовой поездки, которая проводится для каждого клиента по специальному маршруту. Вы просто покупаете автомобиль и наслаждаетесь eго владением.

Огромный выбор автомобилей с пробегом.

Сформирован склад порядка 700 автомобилей. Потенциальному клиенту не нужно ездить по разным местам в надежде найти стоящий авто – достаточно приехать в «РРТ-Автомаркет» на Окружное шоссе, 69. В планах к весне 2022 года выйти на объем 1000 автомобилей с пробегом в наличии!

Возможность приобрести абсолютно любой автомобиль с пробегом в кредит.

Многие жители нашей области до сих пор не знают, что в кредит можно взять не только новый автомобиль, но и авто с пробегом – это можно сделать только в официальном дилерском центре. Клиент может выбрать автомобиль классом выше либо более новый. Наша компания работает с 15 банками. Для одобрения кредита требуется 2 документа, например, паспорт и водительское удостоверение. Ставки по кредиту сейчас очень демократичные, а достигнутый нами уровень одобрения кредитов – более 90%.

Скидки, скидки и еще раз скидки.

- Сдаете свой автомобиль с пробегом и получаете дополнительную скидку до 50 000 руб.

- Приобретаете автомобиль с пробегом в кредит – получаете скидку до 100 000 руб.

- Если вы из другого района, региона – компенсируем вам затраты на проезд!

- Ежедневно действуeт «горячее предложение» и распродажи, часть автомобилей можно приобрести реально по себестоимости.

Выкуп автомобилей с пробегом.

Порой возникают ситуации, когда оперативно требуются финансы. Продажа собственного автомобиля через Avito может занять месяцы, а при сдаче нам – 1 час. Наша компания готова покупать автомобили дорого и по рыночной цeнe.

Сейчас открыты 2 точки выкупа: в Вологде и в Череповце.

На сегодняшний день ежемесячно выкупается более 100 автомобилей с пробегом».

РРТ-Автомаркет. Центр продаж автомобилей с пробегом.

г. Вологда, Окружное шоссе, 69|ежедневно с 08.00 до 21.00

+7 (8172) 59-59-55

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