Слабовидящий вологжанин почти полгода шел на Байкал

Уроженец Устюжны Сергей Алексеев, являясь инвалидом по зрению, намеревался поставить рекорд России, пройдя пешком более 6000 километров от Армавира до озера Байкал. Главная сложность путешествия состояла в том, что Сергей видит лишь одним глазом, причем, всего на 3% от нормы.

Он обещал вернуться

Его путешествие началось в конце апреля, а 1 августа первоначально он уже планировал быть на Байкале. Однако летом стало понятно, что к намеченной дате Сергей до озера не дойдет, и окончание этой нелегкой экспедиции он сдвинул на 1 ноября. Уже когда в первых числах октября путешественник пересек границу Иркутской области, оказалось, что пешком закончить маршрут не получится.

«Меня остановила погода. Идти невозможно. Ничего не вижу. Несколько раз попал в яму. Судя по всему, колесо одно сломалось, но до Иркутска все равно доеду. Эти километры пройду пешком, но уже в следующем году – 800 с небольшим километров. Сейчас надо высушиться, потому что абсолютно весь промок. Дальше поеду на электричках», - рассказал Сергей Алексеев.

«Наденьте на голову целлофановый пакет и посмотрите на солнце»

В последнее время Сергей Алексеев живет в Армавире, однако его детство и юность прошли в Устюжне. Там и сейчас живет его мать, к которой Сергей часто ездит в гости.

В юношеские годы Сергей долго жил и работал в Чагоде и в Череповце. С Вологодской областью у него связана и неприятная часть жизни – здесь он практически полностью потерял зрение.

Первое ранение он получил в Устюжне, где подростки попали в глаз камнем из рогатки. Потом, по словам его мамы Светланы Алексеевой, была еще одна травма – Сергей занимался фехтованием, где и получил ранение глаза.

«Врач, к которому меня привезли после травмы, сказал: «лет через пять ты ослепнешь», - вспоминает Алексеев. – С того момента я стал готовить себя к полной слепоте: надевал повязку на глаза и пытался наощупь ориентироваться».

Здоровый глаз отказал у Сергея через 19 лет после травмы. По его словам, чтобы представить, как он видит сейчас, нужно надеть на голову целлофановый фасовочный пакет и посмотреть на солнце. Очки с диоптриями +10 лишь частично корректируют картинку.

#Инвалидностьнеприговор

Несмотря на почти полную слепоту, Сергей не отчаивается и периодически отправляется в пешие путешествия. В этом году он решил установить рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния 1000 и более километров пешком в России (инвалид по зрению 1 группы)».

«Этим путешествием я хотел показать, что инвалидность не является приговором, а жизнь людей с ограничениями в здоровье может быть интересной и активной», - пояснил свою миссию Сергей Алексеев.

По пути многочисленные помощники, которых путешественник встречал по дороге, даже изготовили ему плакат с хэштегом #инвалидностьнеприговор, который Сергей прикрепил на детскую коляску с вещами.

Полгода в дороге

Для путешествия Сергей подготовил палатку, спальный мешок, сменную одежду, обувь, ноутбук. Также он купил несколько сим-карт и телефонов. С собой взял портативные внешние аккумуляторы и зарядные устройства. Гаджеты заряжал с помощью солнечной батареи.

Все вещи путешественник погрузил в детскую коляску, которую модернизировал для дальних переходов. Правда, из-за ям и ухабов на дороге колеса коляски не выдерживали и отваливались. От многокилометровых переходов его обувь протиралась до дыр.

Спасибо добрым людям, которые помогали путешественнику восстанавливать транспорт и вообще помогали – кто чем мог. Одни люди привозили ему воду, другие помогали едой или вещами. Недалеко от Уфы один паренек подарил Сергею бутылку местного бальзама.

«Совершенно не понимаю, что с ней делать, - недоумевал путешественник. – Я ведь уже давно совсем не пью. Поэтому придется или ноги растирать, или подарить кому-нибудь».

Двигался Сергей со средней скоростью 6,5-7 километров в час, ежедневно преодолевая до 70 километров. Ночевал он в палатке на обочинах дорог. Походный котелок разогревал на газовой горелке.

«Вы не инвалид»

Каждый вечер Сергей записывал небольшие видео, где рассказывал о пройденном за день пути и приключениях в дороге.

Его небольшие видеосюжеты активно комментировали как друзья и родные, так и совершенно незнакомые люди, которые восторгались мужеством и выносливостью мужчины.

«Сергей! Лично я не считаю, что вы инвалид. Да, вы человек, у которого по медицинскому заключению есть инвалидность, но это не значит, что вы инвалид. Инвалиды это те, которых удивляет ваша экспедиция. Желаю вам удачи!», - написала в комментариях под одним из последних видео Татьяна Мирзаян-Чевордаева.

«Ну вот он, Байкал. Добрался, правда, не совсем так, как хотел. Всем Огромное Спасибо за Поддержку. Дай Бог Всем Вам Здоровья!», - этой фразой Сергей Алексеев завершил путешествие этого года с берегов Байкала.

В четверг, 14 октября в очередном небольшом видео путешественник рассказал, что отправляется в обратную дорогу.