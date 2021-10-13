ПСБ повышает ставки по всей линейке депозитов

13.10.2021 [Новости компаний]

ПСБ повышает доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил от 0,1 до 0,7 п.п.

Вклад «Весомый процент» открывается на 250 дней и разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя ставка. В первые 50 дней клиент получит повышенный доход до 8% годовых, при этом имея возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней составит 7% годовых, от 101 до 250 дней – 5,75%.

По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность увеличена до 7,2% годовых. Предложение действует для вкладчиков, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ. По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 6,75% годовых, по вкладу с пополнением «Моя копилка» - до 5,6% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 5,35 % годовых.

Также ПСБ предлагает депозит «Сильная ставка» с повышенной доходностью до 7,1%, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке. Кроме того, по вкладу добавлены новые сроки размещения средств - 122 и 181 дня.

«Для населения вклады остаются одним из самых понятных и удобных инструментов сбережения. Мы видим, как с циклом последовательного повышения ключевой ставки у клиентов растет интерес к классическим депозитам, которые обеспечивают гарантированный доход и дают возможность планировать сбережения. Учитывая эту тенденцию, мы улучшили условия по всей линейке депозитов: увеличили ставки и изменили сроки размещения для тех, кому удобнее открывать вклады на небольшие сроки», - отмечает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Тэги: ПСБ, вклады

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