Вологжане изменили свои туристические предпочтения

Летом 2021 года жители вологодского региона выезжали за границу в два раза реже, чем в 2019 году, при этом мобильную связь в роуминге вологжане стали использовать активнее. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные о путешествиях вологжан за рубеж.

За три летних месяца текущего года количество мегабайт, скачанных в среднем одним абонентом, увеличилось в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза – вологжане привыкли быть всегда онлайн в родном регионе и предпочли оставаться на связи и во время путешествий. Активнее всего интернетом пользовались туристы в Турции и Абхазии. В среднем, путешественники использовали примерно по 130 Мб трафика, то есть могли отправить или получить 1300 фотографий в мессенджерах или поговорить 20 минут по видеосвязи.

Самые популярные страны для летнего отдыха у вологодских абонентов МегаФона в последние три года – это Турция, Абхазия и Беларусь. Всего один процент абонентов-путешественников посетили страны, находящиеся на расстоянии 10-14 тыс. км от нашего региона: Панаму, Танзанию, Мексику, Бразилию, Кот-Д'ивуар, Венесуэлу, Австралию, Эквадор и Чили.