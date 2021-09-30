Потребительские кредиты ПСБ – деньги для любых задач

Большие суммы, быстрое одобрение и привлекательные процентные ставки позволяют клиентам совершать крупные покупки и расплачиваться по удобному графику.

О популярном для вологжан финансовом инструменте рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Вологодского офиса ПСБ Екатерина Смирнова.

«Потребительские кредиты у нас предоставляются для всех категорий населения. Естественно, есть определенные требования к заемщикам. Они должны быть официально трудоустроены, иметь постоянное место работы. Сумма займа зависит от программы. Некоторые клиенты берут потребительские кредиты на крупные суммы и тратят их на покупку автомобиля или заменяют ими ипотеку. Для многих — это более удобное и быстрое решение», - говорит Екатерина Смирнова.

Каким клиентам банк предлагает наиболее выгодные условия?

В первую очередь, самые низкие процентные ставки – а, как правило, именно они и определяют привлекательность кредита, предоставляются военнослужащим, сотрудникам МЧС, работникам оборонных промышленных предприятий. Например, в Вологде получить в ПСБ кредит под наиболее выгодный процент могут работники Оптико-механического завода.

Минимальная процентная ставка по кредитам для работников предприятий ОПК и военнослужащих начинается от 5,5 %( 1) . Она доступна при условии страхования заемщика и при сумме кредита от 700 тыс. рублей. Если клиент выбирает кредит без страхования, ставка на 5 % выше.

«А для тех, кто оформляет кредит со страхованием, в ПСБ предусмотрена программа ежегодного снижения ставки – она уменьшается на 1%( 2) в случае своевременной оплаты кредита, – поясняет Екатерина. – Например, взяв кредит под ставку 6,8 %, через год клиент начинает выплачивать кредит уже по ставке 5,8 %, а еще через год – 4,8 %. Соответственно, снижается и сумма ежемесячного платежа. Если ставка при получении кредита составляла 5,5% годовых, то к четвертому году обслуживания клиент будет выплачивать остаток кредита по ставке всего 2,5 %».

Специальные условия по потребительским кредитам ПСБ предусмотрел и для сотрудников государственных и муниципальных учреждений( 3) . К ним относятся не только госслужащие, но и работники бюджетной сферы, в том числе – школ и детских садов. Для этой категории заемщиков кредитная ставка начинается от 5,5%( 3) годовых, а максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей.

Для своих постоянных клиентов с положительной кредитной историей, не относящихся к льготным категориям, ПСБ предложил программу «Проверено временем», в рамках которой предоставляет кредиты по сниженным ставкам.

Зарплатным клиентам ПСБ процентная ставка подбирается индивидуально в зависимости от уровня дохода. Им нет необходимости подтверждать свой доход, так как эта информация и так есть у зарплатного банка. Ставки для зарплатников, как правило, также снижены.

«В банке заводят заявку на клиента, и сразу же определяется процентная ставка. На эту процедуру уходит всего 15 минут. На предварительном этапе мы можем и без документов рассчитать процентную ставку, сумму кредита и график выплат, которые в дальнейшем, когда клиент предоставит документы, будут ему предложены», – говорит Екатерина Смирнова.

Очень удобной и выгодной для клиентов стала программа рефинансирования кредитов других банков. Причем клиент может взять большую сумму, чем ему необходимо погасить в других финансовых учреждениях, оставив часть средств для текущих расходов.

«В ПСБ можно рефинансировать сразу несколько кредитов, причем взятых в разных банках – ПСБ закрывает все эти кредиты, переведя необходимую для этого сумму или суммы непосредственно на кредитные счета. Остальные деньги, которые клиент планирует потратить на какие-либо текущие потребности, приходят на счет, открытый в ПСБ. Таким образом, у заемщика остается всего одно обязательство – погашение кредита в нашем банке. Мы рефинансируем кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, ипотеку», – рассказали в Вологодском офисе ПСБ.

Еще один удобный сервис– кредитные каникулы ( 4 ). Это эффективный инструмент, позволяющий получить отсрочку выплаты основного долга, не рискуя испортить кредитную историю. «Устроить» себе кредитные каникулы можно, например, если человек планирует крупные приобретения. Например, при покупке бытовой техники или туристической путевки на время отпуска.

«Кредитным договором ПСБ предусмотрены «кредитные каникулы». Это дополнительная услуга банка, которая позволяет клиенту пропустить ежемесячный платеж. За доплату в 15% ( 4) от ежемесячного платежа клиент может в течение двух месяцев не вносить платежи по погашению кредита. График выплат продлевается на этот срок. Такой услугой можно пользоваться один раз в год при условии аккуратного и своевременного погашения кредита, но не ранее чем после шести месяцев выплат», – поясняет Екатерина Смирнова.

В ПСБ возможно досрочное погашение потребительского кредита, как полное, так и частичное – без ограничений по суммам. В случае частичного досрочного погашения кредита клиент может выбрать сокращение сумм ежемесячных платежей или уменьшение срока погашения. Полное досрочное погашение кредита возможно в любой день, удобный для заемщика. Это можно сделать не только в офисе ПСБ, но и в личном кабинете на сайте банка, а также в мобильном приложении.

Для удобства оплаты потребительских кредитов в офисе ПСБ клиенту выдают бесплатную карту, при помощи которой он в дальнейшем погашает задолженность, внося деньги на карту, к которой привязан кредитный счет. Также можно погашать кредит через мобильное приложение ПСБ, внося до 100 тысяч рублей в месяц с карты любого банка без комиссий.

Подробнее о продуктах ПСБ вы можете узнать в офисах банка и на сайте www.psbank.ru.

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1Кредит для работников предприятий ОПК и военнослужащих. Минимальная сумма кредита - 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита - 5 000 000 рублей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев (включительно). Процентная ставка от 5,5% годовых. При оформлении кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3% (Ставка будет снижаться каждый год на 1%).Пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых.

2При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 % (5,5%- 3%=2,5%).

3 Кредит для госслужащих и бюджетников Ставка от 5,5% при оформлении финансовой защиты (от 9,8% - без финансовой защиты) и сумме кредита от 700 000 рублей. При сумме кредита от 50 000 рублей ставка 8,5% при оформлении финансовой защиты (12,5% - без финансовой защиты). Процентная ставка определяется банком индивидуально по каждой кредитной заявке с учетом кредитоспособности заемщика. Максимальная сумма кредита до 5 000 000 рублей, срок до 7 лет. При оформлении кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3% (Ставка будет снижаться каждый год на 1%).Пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых.

4 Услуга «Кредитные каникулы» позволяет отложить 2 ежемесячных платежа по кредиту. Стоимость услуги составляет 15% от суммы ежемесячного платежа, но не менее 2000 рублей. Воспользоваться услугой можно, если вы:

- внесли не менее 6 ежемесячных платежей по кредиту;

- последние 6 платежей вносили без просрочек более 7 календарных дней;

- до момента полного погашения кредита планируете не менее 3 ежемесячных платежей (включая последний);

- на дату обращения для получения отсрочки не имеете просроченной задолженности по всем обязательствам в ПСБ;

- задолженность по кредиту не была реструктурирована;

- еще не оформляли услугу в течение 12 месяцев, включая дату фактического предоставления кредита.