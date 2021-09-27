ŠKODA обучит вологодских школьников правилам на дороге

27.09.2021 [Новости компаний]

ŠKODA – это в первую очередь семейный бренд, который стремится создать комфортные и безопасные условия для всех участников движения. Поэтому «ŠKODA Кроха» стал важным социальным проектом, благодаря которому дети младшего школьного возраста в игровой форме получают знания о правилах дорожного движения. Ведь ребята в этом возрасте впервые без родителей выходят на улицы и оживленные дороги. Родители могут быть спокойны, зная, что их ребенок правильно переходит дорогу и понимает, что автомобиль – не игрушка.

Дилерский центр АВТОЭКСПРЕСС проводит мероприятие «ŠKODA Кроха» 1 и 2 октября.

Компания подготовила для детей веселые и полезные викторины и конкурсы, посвященные безопасности дорожного движения, ведь безопасность детей – главная ответственность каждой семьи в отдельности и общества в целом.

Аниматоры в доступной, а главное запоминающейся для детей форме, расскажут о правилах поведения на дорогах города, научат ориентироваться в знаках и дорожно-пешеходных ситуациях. Всей семьей можно будет принять участие в викторине и выиграть полезные призы, а также разукрасить автомобиль ŠKODA и полакомиться вкусностями.

Родители смогут получить консультацию по любому автомобилю ŠKODA и пройти семейный тест-драйв. В ŠKODA надеются, что в 2021 году на улицах и перекрестках Вологды и области появится много вежливых маленьких пешеходов, точно знающих, как вести себя на дорогах.

За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС».

г. Вологда, ул. Северная., д. 25А.

Тел.: + 7 (8172) 28-20-00

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