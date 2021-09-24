Народная премия 2021: представляем партнеров одного из самых ожидаемых событий этого года

Ежегодно GORODCHE.RU народным голосованием определяет лучшие организации города в различных сегментах бизнеса. "Народная премия" является знаком признательности предпринимателей, которые делают Череповец комфортнее и лучше.

Представляем вашему вниманию Партнеров проекта в этом году.

Оператор сотовой связи «ТЕЛЕ2»

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в Вологодской области с 2009 года. Продуктовый портфель компании включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Оператор ведет работы по развитию инфраструктуры связи в Вологодской области опережающими темпами. Только в 2021 году технические специалисты оператора увеличили число базовых станций с поддержкой 4G в регионе на 22% в сравнении с прошлым годом. Теле2 сделал акцент на увеличении емкости сети в жилых кварталах Череповца и Вологды, а также в крупных дачных поселках, популярных у горожан. Кроме того, компания значительно улучшила качество 4G-интернета на территории металлургического комбината «Северсталь».

Компания лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Компания выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Tele2 стала победителем в номинации «Оператор сотовой связи и интернета» по итогам «Народной премии 2020».

Провайдер цифровых услуг «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,5 млн, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Сейчас «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Вологодский филиал обслуживает около 175 тысяч абонентов телефонии, свыше 160 тысяч пользователей интернета, 70 тысяч абонентов интерактивного телевидения.

Более подробно о компании вы сможете узнать на официальном сайте: www.rt.ru

Компания «Мягкие окна»

Оконные конструкции от компании «Мягкие Окна» - это удобное и функциональное решение для защиты веранд, беседок и летних кафе от ветра, дождя, насекомых и пыли.

Они просты в эксплуатации и уходе, не требуют демонтажа на зимний период, долговечны.

Такие окна обладают особыми преимуществами:

- Срок службы 20-25 лет;

- Приятный внешний вид;

- Прочные на разрыв, растяжение и атмосферные воздействия;

- Не поддерживают горение;

- Самозатухающий материал;

- Быстро монтировать и демонтировать;

- Легкий уход, моются мыльным раствором;

- Круглогодичное использование – не требуют демонтажа на зиму;

- Безопасность – мягкие окна нельзя разбить;

- Гарантия до 5 лет.

- Компания «Мягкие окна» работает во многих районах Вологодской области, так что для заказа нужно только обратиться к специалистам, возможет выезд в любой район.

Подробнее о компании вы сможете узнать на официальном сайте http://мягкие-окна-цена.рф

В группе «ВКонтакте»: https://vk.com/myagkie_okna_che

Или же обратиться в сам офис, он находится по адресу: г. Череповец, Строителей 28а.

Телефон для приема заказов: 8-911-518-11-88.

Стоматологический центр «Дентал клиник»

Стоматологический центр «Дентал Клиник» предлагает все виды современного протезирования - от простого до сложного, гарантирует индивидуальных подход для каждого клиента.

Съемное протезирование:

- полные съемные протезы;

- частичные съемные протезы;

- бюгельные протезы (в том числе на замковых креплениях).

Несъемное протезирование:

- металлокерамика;

- литые конструкции;

- конструкции с применение цифровых технологий.

Красивая и здоровая улыбка – это один из атрибутов успешной и счастливой жизни!

Подробнее о стоматологических услугах вы сможете узнать в официальной группе медицинского центра "ВКонтакте": https://vk.com/den_cli.

Мебельный салон «Семейная Фантазия»

«Семейная Фантазия» – это мебельный салон, где можно приобрести качественную мебель от отечественного производителя, и это выйдет дешевле, чем выписывать заморские пуфики. Мебель для любых антуражей: дача, офис или настоящий замок.

Компания напрямую сотрудничает уже с 15 фабриками.

В каталоге представлено более 1000 наименований: кухни, гостиные, прихожие, спальни, детские комнаты. Будет трудно, но специалисты и консультанты компании помогут определиться с выбором.

Уже сегодня вы сможете спать на новом диване, потому что компания продаём мебель не только со складов, но и с выставки.

Новый интерьер вы можете примерить к своему помещению БЕСПЛАТНО. Маcтера компании проведут замеры, спроектируют, доставят и соберут! Также оформляется гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Мебельный салон «Семейная фантазия» - это не бездушная сетка деревяшек и пластика, салоном занимается человек, который любит своё дело!

Профессиональная консультация и индивидуальный подход - вот курс, который держит корабль под названием «Семейная фантазия».

Эта компания создаст новый дизайн всех комнат в вашем уютном гнездышке: родителям не придётся делать трудный выбор, кому сделать ремонт первым - сыну или дочке.

Всю подробную информацию вы сможете уточнить в офисе компании, по адресу: г. Череповец, Октябрьский пр-т, д.36, ТЦ "Маяк", 2 этаж.

Контактные номера телефонов: 8-921-053-88-83, 8-921-543-37-53.

Адрес официальной группы "Вконтакте": https://vk.com/mebelfemily15

Салон отделочных материалов «Фактура»

Салон отделочных материалов «Фактура» предлагает в большом многообразии различные интерьерные решения.

В ассортименте компании представлены следующие материалы:

- Декоративная штукатурка;

- Грифельная краска;

- Маркерная краска;

- Декоративная и интерьерная краска;

- Фрески;

- Фотопанно (Без шва);

- Люки под плитку и под покраску;

- Роспись интерьерная и фасадная;

- Лепной декор;

- Декоративный инструмент;

- Уголки, раскладки для плитки.

Также специалисты салона предлагают услугу ремонта помещений «под ключ».

Все интересующие вас вопросы вы сможете задать представителям компании по контактному номеру телефона +7-981-422-22-20, офис салона находится по адресу: Наседкина, 21.

Группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/salonfaktyra.

Генеральные партнеры проекта:

Фирменный салон массажного оборудования компании YAMAGUCHI*

Сеть мебельных салонов ЭКОНОМ-МЕБЕЛЬ

Автосалон АВИ АВТО - официальный дилер GEELY® в Череповце

Голосование начнется совсем скоро! Примите участие в выборе лучших организаций на сайте gorodche.ru! Следите за нашими Новостями.