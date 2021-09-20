Народная премия Gorodche.ru 2021: официальные партнёры

Представляем официальных партнёров одного из самых главных событий этого года!

Компания «Все для кровли» существует на рынке стройматериалов 16 лет. За это время заслужила хорошую репутацию в своем сегменте торговли. Интернет-магазин «Всё для кровли» - это веб-сайт, на котором вы сможете с лёгкостью заказать стройматериалы собственного производства на ваш объект, а также получить помощь в расчетах у менеджеров компании. Если вы сомневаетесь в количестве необходимого материала на ваш объект, просто отправьте фото схемы или чертежа с размерами через форму обратной связи. Ознакомиться с расчётом можно будет в личном кабинете на сайте компании. Каталог продукции « Все для кровли» включает в себя три основных направления:

- кровля,

- фасад,

- ограждения.

Продукция «Все для кровли» - металлочерепица «Монтеррей» и «Каскад», профнастил, евроштакетник, металлический сайдинг, софиты в размер, фасонные изделия, комплектующие для кровли и забора.

Компания «Все для кровли» ждет посетителей по адресу:

г. Череповец, ул. Краснодонцев, 5 e-mail: 35vdk@mail.ru

ОТДЕЛ РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ:

8(8202) 264-264,

8(8202) 265-265

www.vdkonline.ru

Марина Баринова, основатель, главный врач Клиники Эстетической Медицины MARSO: Дорогие друзья! Вот уже год, как мы открылись и принимаем наших пациентов. Клиника эстетической медицины «МАРСО» - многофункциональный и высокотехнологичный центр косметологии. Наши основные преимущества – это: · Профессионализм. Главный ресурс и гордость клиники Марсо – специалисты, активно практикующие косметологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи, пластические хирурги, трихологи; · Новейшее оборудование. Клиника оснащена самыми современными косметологическими аппаратами; · Передовые методики. Врачи клиники Марсо владеют инновационными, авторскими методиками и успешно применяют их на практике. К вашим услугам – основные направления работы клиники: - инъекционная, лазерная, аппаратная и эстетическая косметология; - консультации ведущих специалистов города Череповца и Санкт – Петербурга; - эстетическая гинекология; - медицинский массаж и коррекция фигуры; - лабораторная диагностика (свыше 3.000 наименований анализов) В основе работы клиники лежит индивидуальный и комплексный подход к каждому пациенту. У нас самые высокие требования к безопасности процедур и самые счастливые пациенты, потому что получают желаемое и выглядят естественно и безупречно!

г. Череповец, пр. Московский 51А

Тел. +7 (911) 505-60-50

https://marsocosmo.ru/

https://vk.com/marso.cosmo (18+)

Клиника “ЭстетикДент” предлагает любую стоматологическую услугу: от лечения кариеса до установки имплантов. Наша цель – предоставить пациентам доступные и качественные стоматологические услуги.

Тщательное обследование и сотрудничество с крупными лабораториями Москвы и Санкт-Петербурга позволяет своевременно установить диагноз и начать эффективное лечение. В своей работе мы используем только проверенные материалы и современные технологии, чтобы лечение было безболезненным и комфортным. В клинике работают врачи с многолетним стажем, которые постоянно совершенствуют свои знания. А заботливый и доброжелательный персонал обеспечивает лучшие условия для наших пациентов. Именно поэтому, на протяжении 10 лет клиника “ЭстетикДент” пользуется доверием у жителей Череповца и гостей города.

г. Череповец, ул. Годовикова, 19

8 (8202) 62-22-23

пр-т Победы, 181А

8(8202) 28-00-95

estetikdent35

vk.com/estetikdent_cherepovets (12+)

эстетикдент35.рф

Стоматологическая клиника «Кристалл» расположена в центре города, специализируется на лечении и протезировании зубов. Это высокотехнологичная клиника, которая оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Реализован комплексный подход к стоматологическому лечению. Новейшие методики в области терапевтической, эстетической, хирургической и ортопедической стоматологии позволяют добиваться превосходных результатов по доступным ценам.

В стоматологии «Кристалл» трудятся специалисты, имеющие богатый практический опыт и высокий уровень профессиональной подготовки. Попасть к ним на прием можно в течение всей недели, с 8.00 до 20.00.

г. Череповец, ул. Социалистическая, 50

+7 (911) 518-66-61

https://vk.com/kristalche35

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