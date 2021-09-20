Народная премия Gorodche.ru 2021: официальные партнёры

20.09.2021 [Новости компаний]
Народная премия Gorodche.ru 2021: официальные партнёры

Представляем официальных партнёров одного из самых главных событий этого года!

Компания «Все для кровли»

Компания «Все для кровли» существует на рынке стройматериалов 16 лет. За это время заслужила хорошую репутацию в своем сегменте торговли. Интернет-магазин «Всё для кровли» - это веб-сайт, на котором вы сможете с лёгкостью заказать стройматериалы собственного производства на ваш объект, а также получить помощь в расчетах у менеджеров компании. Если вы сомневаетесь в количестве необходимого материала на ваш объект, просто отправьте фото схемы или чертежа с размерами через форму обратной связи. Ознакомиться с расчётом можно будет в личном кабинете на сайте компании. Каталог продукции « Все для кровли» включает в себя три основных направления:
- кровля,

- фасад,

- ограждения.

Продукция «Все для кровли» - металлочерепица «Монтеррей» и «Каскад», профнастил, евроштакетник, металлический сайдинг, софиты в размер, фасонные изделия, комплектующие для кровли и забора.

Компания «Все для кровли» ждет посетителей по адресу:

г. Череповец, ул. Краснодонцев, 5 e-mail: 35vdk@mail.ru

ОТДЕЛ РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ:

8(8202) 264-264,

8(8202) 265-265

www.vdkonline.ru

Клиники Эстетической Медицины MARSO

Марина Баринова, основатель, главный врач Клиники Эстетической Медицины MARSO:

Дорогие друзья! Вот уже год, как мы открылись и принимаем наших пациентов. Клиника эстетической медицины «МАРСО» - многофункциональный и высокотехнологичный центр косметологии. Наши основные преимущества – это:

· Профессионализм. Главный ресурс и гордость клиники Марсо – специалисты, активно практикующие косметологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи, пластические хирурги, трихологи;

· Новейшее оборудование. Клиника оснащена самыми современными косметологическими аппаратами;

· Передовые методики. Врачи клиники Марсо владеют инновационными, авторскими методиками и успешно применяют их на практике.

К вашим услугам – основные направления работы клиники:

- инъекционная, лазерная, аппаратная и эстетическая косметология;

- консультации ведущих специалистов города Череповца и Санкт – Петербурга;

- эстетическая гинекология;

- медицинский массаж и коррекция фигуры;

- лабораторная диагностика (свыше 3.000 наименований анализов)

В основе работы клиники лежит индивидуальный и комплексный подход к каждому пациенту. У нас самые высокие требования к безопасности процедур и самые счастливые пациенты, потому что получают желаемое и выглядят естественно и безупречно!

г. Череповец, пр. Московский 51А

Тел. +7 (911) 505-60-50

https://marsocosmo.ru/

https://vk.com/marso.cosmo (18+)

Клиника “ЭстетикДент”

Клиника “ЭстетикДент” предлагает любую стоматологическую услугу: от лечения кариеса до установки имплантов. Наша цель – предоставить пациентам доступные и качественные стоматологические услуги.

Тщательное обследование и сотрудничество с крупными лабораториями Москвы и Санкт-Петербурга позволяет своевременно установить диагноз и начать эффективное лечение. В своей работе мы используем только проверенные материалы и современные технологии, чтобы лечение было безболезненным и комфортным. В клинике работают врачи с многолетним стажем, которые постоянно совершенствуют свои знания. А заботливый и доброжелательный персонал обеспечивает лучшие условия для наших пациентов. Именно поэтому, на протяжении 10 лет клиника “ЭстетикДент” пользуется доверием у жителей Череповца и гостей города.

г. Череповец, ул. Годовикова, 19

8 (8202) 62-22-23

пр-т Победы, 181А

8(8202) 28-00-95

estetikdent35

vk.com/estetikdent_cherepovets (12+)

эстетикдент35.рф

Стоматологическая клиника «Кристалл»

Стоматологическая клиника «Кристалл» расположена в центре города, специализируется на лечении и протезировании зубов. Это высокотехнологичная клиника, которая оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Реализован комплексный подход к стоматологическому лечению. Новейшие методики в области терапевтической, эстетической, хирургической и ортопедической стоматологии позволяют добиваться превосходных результатов по доступным ценам.

В стоматологии «Кристалл» трудятся специалисты, имеющие богатый практический опыт и высокий уровень профессиональной подготовки. Попасть к ним на прием можно в течение всей недели, с 8.00 до 20.00.

г. Череповец, ул. Социалистическая, 50

+7 (911) 518-66-61

https://vk.com/kristalche35

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Генеральные партнеры проекта:

Фирменный салон массажного оборудования компании YAMAGUCHI*

 

Сеть мебельных салонов ЭКОНОМ-МЕБЕЛЬ

Автосалон АВИ АВТО - официальный дилер GEELY® в Череповце

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