Появился телефон, который поможет не потеряться в лесу

Путешественники, охотники и рыбаки выбирают Thuraya XT-LITE

Быть всегда на связи — это так привычно для современного человека. Однако, не всегда и не везде мобильный телефон может выручить. В горах, в походах, на рыбалке, на охоте, обычно нет связи. А она так нужна в экстремальных условиях.

Только в этом году в Вологодской области потерялось в лесу 50 человек. Пятьдесят раз спасатели выезжали на поиски пропавших в лесу. Только шестнадцати потерявшимся удалось найти дорогу домой без помощи, 29 вологжанам потребовалась помощь профессионалов. Пять человек пропали бесследно...

Можно ли остановить печальную тенденцию? Что может помочь тем, кто отправляется далеко от дома, в незнакомые места, где нет мобильной связи? В этом случае выручит спутниковый телефон. Он поможет чувствовать себя в безопасности, оставаться всегда на связи, подарит спокойствие родным и близким.

Выбрать спутниковый телефон легко. Оптимальное решение Thuraya XT-LITE от официального представителя Thuraya в России компании GTNT (ЗАО Джи Ти Эн Ти). Телефон обеспечивает надежную спутниковую связь практически в любой точке земного шара. Разработан специально для рациональных покупателей, которые хотят оставаться на связи без ущерба для ее качества.

Спутниковый телефон рассчитан на звонки и смс, понятен и прост в использование, легкий, компактный, его антенна складывается, батарея способна работать до 80 часов в режиме ожидания. На телефоне Thuraya XT-LITE можно запрограммировать отдельную кнопку SOS, при нажатии на которую телефон автоматически отправляет смс сообщение на конкретно заданный номер с последними координатами, когда телефон был в сети.



Спутниковый телефон Thuraya XT-LITE. Весит всего 186г, антенна складывается.

Если же для Вас привычнее смартфон на базе Android с супер прочным сенсорным экраном, тогда лучше выбрать спутниковый смартфон Thuraya X5-Touch.

Это первый в мире смартфон на базе Android и спутниковой связи. Рассчитан на две сим-карты - обычную и спутниковую GTNT. Оснащен сверхпрочным 5,2-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD.



Thuraya X5-Touch — спутниковый смартфон на базе Android, 2 SIM-карты GSM и спутниковая

Не хочется отказываться от обычного смартфона даже в путешествиях? Компания Thuraya нашла отличное решение. С помощью спутниковой точки доступа SatSleeve можно адаптировать обычный смартфон для спутниковой связи.

Адаптер SatSleeve работает со смартфонами на базе и iPhone, и Android при помощи специального приложения «SatSleeve+/Hotspot».



Преврати свой смартфон в спутниковый с помощью адаптера Hotspot

Все телефоны обеспечивают быстрое и простое подключение в дороге, в удаленных районах, недоступных для обычных смартфонов.

GTNT при покупке телефона и подключении дарит минуты в подарок. При этом, подключение бесплатно.

Спутниковая связь Thuraya работает, благодаря геостационарным спутникам Турая 2 и Турая 3, которые покрывают большую часть России. Они находятся в космосе над экватором. Чтобы «поймать» связь необходимо направить антенну телефона на юг, предварительно включив аппарат. На экране появится надпись «Thuraya Russian FED», означающая, что телефон поймал сигнал спутника. В этот момент можно звонить.

Карта покрытия спутников Thuraya

Любой телефон можно приобрести в рассрочку без % на 10 месяцев по карте «Халва» от Совкомбанка или по карте «Свобода» от Банка Хоум Кредит. Данная рассрочка не предусматривает дополнительных платежей и комиссий.

Спутниковый телефон Thuraya – залог безопасности и спокойного отдыха. Возьмите его в дорогу и чувствуйте себя уверенно в путешествии.

Телефон (звонок бесплатный): 8-800-550-90-60

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